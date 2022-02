90-Jähriger zu Corona: „Sowas hätte ich mir nicht träumen lassen“

Wenn man mit ihm eine Tasse Kaffee trinkt und ein Stück Kuchen isst, merkt man, dass in ihm immer noch ein kleiner „Schelm“ steckt – trotz seines hohen Alters. Die Rede ist von Ferdinand Probst aus Gittelde, der am Freitag seinen 90. Geburtstag feiern konnte. Aufgewachsen im Zweiten Weltkrieg, kann Ferdinand Probst auf ein bewegtes und arbeitsreiches Leben zurückblicken.

Probst wurde am 25. Februar 1932 in Gittelde in der Planstraße 124 als ältester von vier Geschwistern geboren. Es war das Haus seines Onkels Hermann und seiner Tante Auguste Lück, wo er viele Jahrzehnte lebte. Nach dem Tod von Hermann Lück wurde das Haus an die Schule verkauft.

Die Volksschule besuchte Probst von 1938 bis 1946. Vom 15. April 1946 bis 15. April 1949 hat Probst das Lohgerber-Handwerk bei dem Gittelder Gerbermeister Fritz Zahn (Hütteberg 30) erlernt. Seine Gesellenprüfung legte er in Winsen an der Luhe (Hamburg) bei der Lohgerber-Innung Nordmark ab. In dem Haus (damals Hütteberg, heute An der Weintelge), wo früher die Gerberei war, lebt Probst bereits seit rund 55 Jahren.

Handwerk der Lohgerberei

Die Berufsbezeichnung Lohgerber oder auch Rotgerber leitet sich ab vom Handwerk der Lohgerberei. Dies ist eine spezialisierte Form der Gerberei, die Rinderhäute zu strapazierfähigen, kräftigen Ledern verarbeitet, zum Beispiel für Schuhsohlen, Stiefel, Sättel oder Ranzen. Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts gab es im damaligen Amt Stauffenburg noch keinen Lohgerber. Fremde Gerber aus Osterode und aus dem Eichsfeld kauften damals die Felle auf. Auf Initiative des Amtmanns Conrad Viet Reinecke entstand im Jahr 1745 durch den jungen Gerber Carl Gottfried Zahn aus Woltershausen eine Lohgerberei in Gittelde, die bis zur Schließung im Familienbesitz blieb.

Nach einer kurzen Gesellenzeit in der Gerberei arbeitete Probst von 1953 bis 1957 als Lehrhauer im Kohle-Bergbau in der Zeche Lohberg-Dinslaken im Niederrheinkreis Wesel. Anschließend arbeitete er am Gleisbau des Norddeutschen Bauzuges, rund fünf Jahre in der Lederfabrik Ludwig Töpperwien in Osterode (Gipsmühlenweg), vier Jahre bei Mende in Teichhütte und dann rund 19 Jahre bei der FUBA in Gittelde.

Eine Ausbildung zum Lohgerber absolvierte Probst beim Gerbermeister Fritz Zahn. Foto: Privat

Als Hausmeister bekannt

Kennen werden ihn aber viele noch, weil er rund 14 Jahre als Hausmeister bei den Discountern Aldi und Kik in Teichhütte tätig war und dort für Ordnung und Sauberkeit sorgte. Da war er bereits Rentner, aber ganz untätig zu sein, sei für Probst keine Alternative. Sympathisch, freundlich, fröhlich und ab und zu auch mal ein Scherz auf den Lippen, so kennt man Ferdinand Probst, den viele wohl zu Recht als Gittelder Urgestein bezeichnen. Bemerkenswert ist auch, dass Probst noch so viele Details, Begebenheiten und alte Geschichten aus Gittelde gegenwärtig hat.

Seine Kindheit verlebte er in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Auch zu der Zeit bestand sein junges Leben schon aus Arbeit. Als kleiner Junge hatte er viele Aufgaben. Zum Beispiel, seinem Vater, der Kirchendiener und Friedhofswärter war, zu helfen. So musste Probst in den beiden Kirchen die Bänke und das Inventar reinigen und jeden Tag vor Schulbeginn die Glocken läuten und die Kirchenuhr aufziehen.

Auf dem Friedhof war er für das Harken der Wege und das Säubern der Ränder zuständig, und auch die Ziegen, die dort weideten, waren unter seiner Aufsicht. Manchmal habe er sogar beim Ausheben der Gräber mithelfen müssen, da sei er elf Jahre alt gewesen, so Probst. Auf dem Friedhof mussten auch die in Gittelde lebenden ausländischen Zwangsarbeiter arbeiten.

Vom Dorfpolizisten erwischt

Neben der Arbeit auf dem Friedhof war Probst auch auf einem Bauernhof gefordert, wo er Schweinekartoffeln durchquetschte. Er habe dort oft gekochte Kartoffeln gestohlen und sie den hungernden Zwangsarbeiten durch den Zaun gereicht. Das machte er so lange, bis er eines Tages vom Dorfpolizisten erwischt wurde. Aber natürlich waren er und seine Kameraden auch immer noch Kinder, die in all den Wirren des Krieges auch den normalen kindlichen Unfug im Kopf gehabt hätten.

Früher war Probst aktiver Trommler beim Spielmannszug Gittelde. Foto: Privat

Mit seiner Frau Edeltraud war Probst 54 Jahre bis zu ihrem Tod verheiratet. In früheren Jahren sind die beiden oder später auch er alleine gerne gereist, zum Beispiel nach Italien, Spanien, Schottland, in die Türkei oder nach Israel. Heute sieht sich Probst gerne die Geschichts-Dokumentationen im Fernsehen an. Außerdem war Probst viele Jahre aktiver Trommler beim Spielmannszug in Gittelde und auch Mitglied im Schützenverein.

Noch mal nach Berlin und Köln reisen

Was er zu der Corona-Krise und all den damit verbundenen Auflagen und Risiken sagt: „So was wie Corona, das hätte ich mir bestimmt nicht träumen lassen.“ Und auf die Frage, was er noch für Pläne habe, sagt er, dass er gerne noch mal nach Berlin und Köln reisen würde, da es dorthin familiäre Verbindungen gibt.

Dass er im Alter von 90 Jahren noch alleine in seinem Haus, mit Unterstützung seiner Familie leben kann, habe man der guten Arbeit des Diakonie-Pflegedienstes zu verdanken, der jeden Tag zu Probst kommt, wie seine Tochter Birgit sagt. Zahlreiche gesundheitliche Probleme in der jüngsten Vergangenheit hindern Ferdinand Probst aber dennoch nicht daran, weiterhin mit einer positiven Ausstrahlung aktiv sein Leben zu gestalten. Auf die Frage, wie es momentan um seine Gesundheit stehe, sagt er mit einem Lächeln auf den Lippen: „Man schlägt sich so durch.“