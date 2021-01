Konfirmanden holen Weihnachtsbäume ab

Badenhausen Die traditionelle Sammlung findet am 9. Januar in Badenhausen und Windhausen statt.

Es ist schon Tradition, dass zu Jahresbeginn die Konfirmanden in Badenhausen und Windhausen die Weihnachtsbäume einsammeln. So soll es auch in diesem Jahr sein. Am Samstag, 9. Januar, werden die Konfirmanden ab 9 Uhr mit der Abholung beginnen. Sie klingeln an den Hauseingängen und bitten um eine Spende für das Abholen der Weihnachtsbäume. Die eingesammelten Spenden werden für die Konfirmanden- und Jugendarbeit verwendet.