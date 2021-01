Das DRK Eisdorf lädt in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst Niedersachsen zum Blutspenden am Mittwoch, 6. Januar 2021, in das Kultur- und Sportzentrum, Jahnstraße 21 in Eisdorf ein. Dort kann in der Zeit von 16 bis 19.30 Uhr Blut gespendet werden. Die Hygienevorschriften werden eingehalten.

Sabine Armbrecht als Vorsitzende des DRK Eisdorf bittet um Verständnis, dass wegen der Corona-Vorgaben ein anderer Ablauf als sonst üblich vorgegeben ist. Erstspender sind besonders gern gesehen.