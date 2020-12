Neues Spielgerät für 40.000 Euro bereichert Schulhof in Gittelde

Eine Rutsche, eine Kletterwand, Kletterseile, ein Netz und eine Treppe, auf der man sich mit einer Kette hocharbeiten kann. Toben, Balancieren und Klettern macht nicht nur Spaß, die Bewegung fördert auch die Gesundheit und die Entwicklung bei Kindern, und das lässt sich besonders gut in den Schulpausen genießen. Über ein großes, neues Spielgerät können sich seit Kurzem die Schüler der Grundschule in Gittelde freuen, das jetzt offiziell im Beisein der Klasse 2b eingeweiht wurde.

Doch bevor die Kinder ihr Dankeschön mit einem selbstgebasteltem Plakat loswerden konnten, fragte die Schulleiterin, Iris Keller, einmal in die Runde, ob sich die Kinder wohl die Kosten für dieses Spielgerät vorstellen könnten. Zahlen zwischen 2.000 und 8.000 Euro wurden von den Grundschülern genannt. Allein eine Schülerin lag mit geschätzten 50.000 Euro ganz nah dran.

Dank an alle Beteiligten

Denn, wie Iris Keller zum Staunen der Zweitklässler berichtete, habe das Gerät mit allem, was zum Aufbau dazu gehört, mehr als 40.000 Euro gekostet. Allein das Spielgerät war 21.316 Euro teuer. Dazu kommen Kosten in Höhe von rund 4.400 Euro für das Aufstellen und die Kosten für die Vorbereitung des Untergrundes, die die Gemeinde Bad Grund in Höhe von rund 20.000 Euro übernimmt.

Die Anschaffung sei nur möglich gewesen durch die Förderung der Ikea-Stiftung mit 15.000 Euro und durch den Schulförderverein mit der Summe von 6.316 Euro, erklärte Keller, die allen Beteiligten für die Arbeit und die finanzielle Unterstützung dankte.

Großzügige Spenden

Die Ikea-Stiftung fördert Projekte im Bereich Wohnen und Wohnkultur und besonders Projekte für Kinder und Jugendliche. Ein Schwerpunkt der Stiftungsarbeit ist die Förderung von Initiativen, die die Wohn- und Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen verbessern helfen.

Das neue Spielgerät ist Teil des Gesamtprojektes zur Umgestaltung des Außengeländes der Grundschule in einen Natur- und Erlebnisraum. Weitere Förderer sind unter anderem das Niedersächsische Kultusministerium (Projekt „Bewegte und gesunde Schule Niedersachsen“) und die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung.

Grünes Klassenzimmer entsteht

Bereits im vergangenen Jahr wurde an einigen Stellen der asphaltierte Schulhof entsiegelt, Beete mit Büschen und eine Hainbuchenhecke angepflanzt. So soll sowohl ein Lebensraum für Vögel und andere Tiere, als auch ein Natur- und Erlebnisangebot für die Schüler entstehen. Zudem bieten die Anpflanzungen künftig auch Schattenplätze und verbessern die Aufenthaltsqualität auf dem Schulhof.

Im hinteren Bereich der Grundschule zur Planstraße hin entsteht gerade ein Pavillon, der als „Grünes Klassenzimmer“ genutzt werden soll. Dieses Gelände soll künftig zu einem zweiten Schulhof und als Natur-Bereich genutzt werden.

Vor kurzem wurde dort Dank einer Spende von Sabine Knauer ein Insektenhotel in Kooperation des NABU und der Jugendwerkstatt Osterode aufgestellt. An dem Zaun sollen im Frühjahr Büsche angepflanzt werden. Das Schulgebäude stammt aus dem Jahr 1975.

Zusammenlegung der Standorte

2017 hat sich an der Grundschule eine Arbeitsgruppe „Schulgebäudegestaltung“ gebildet, die aus Vertretern der Lehrkräfte, der Eltern, des Fördervereins, des Schulträgers sowie der Schüler besteht. Ausgangslage war die inzwischen veränderte Schulstruktur, wie dem Ganztagesangebot seit 2011 und die Zusammenlegung der Schulstandorte im Jahr 2016.

Das Ziel ist, die „klassischen“ Spielgeräte durch Spielmöglichkeiten wie Kletterstrukturen und Schaffung naturnäherer Untergründe (Rindenmulch, Sand, Erde) zu ersetzen, und statt des Asphalts die Gliederung in verschiedene Bereiche mit Sträuchern, Gehölzgruppen und Felssteinblöcken zu ermöglichen. Ebenso sollen Ruhezonen und insgesamt eine naturnähere Gestaltung geschaffen werden.