Bad Grund. In einer Gemeinschaftsaktion von Zukunfts-Bergstadt, Harzklub und Osterfeuergemeinschaft wurden die Bäume aufgestellt.

Weihnachtsbaum und Fichten schmücken Marktplatz in Bad Grund

Auch in diesem Jahr sorgt nicht nur ein großer festlich geschmückter Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz der Bergstadt für eine vorweihnachtliche Stimmung. Zusätzlich sind wieder mehr als hundert mit roten Schleifen geschmückte kleine Fichten rund um den Marktplatz an Pollern und Laternen aufgestellt worden – in einer großen Zusammenarbeit.

Mitglieder der Osterfeuergemeinschaft Grüne Tanne haben, wie alle Jahre zuvor, den Weihnachtsbaum aufgestellt, die Beleuchtung angebracht und die oberen Zweige geschmückt. Die unteren Zweige werden dann traditionell von den Vorschulkindern des Kindergartens Wirbelwind dekoriert. Die Kinder können es kaum erwarten und haben bereits fleißig den Baumschmuck gebastelt. Die etwa hundert kleinen Fichten wurden von einem Revierförster zur Verfügung gestellt, von Mitgliedern des Harzklub-Zweigvereins geschlagen und zum Marktplatz transportiert. Anschließend haben Mitglieder der Zukunfts-Bergstadt diese Fichten an Pollern und Laternen montiert und mit roten Schleifen versehen. So zeigt sich der Marktplatz von Bad Grund jetzt Gästen und Einwohnern als festlich dekorierter Ort. Der Zwergenbrunnen konnte dieses Jahr coronabedingt nicht in einen Weihnachtsbrunnen verwandelt werden. Auch die Kirchenbesucher werden den Weihnachtsbaum in der Kirche vermissen, dafür wurde als Ersatz eine festlich beleuchtete Tanne vor der Kirche aufgestellt. Übrigens nicht der einzige im Ort: Die vom Kur- und Touristikverein entlang der Straßen angebrachten Weihnachtssterne scheinen dieses Jahr besonders hell zu leuchten. Zusammen mit den Girlanden und Schwibbögen in den Fenstern von Geschäften und Häusern wird der ganze Ort, Corona zum Trotz, auf Weihnachten eingestimmt.