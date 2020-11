17-Jährige bei Unfall in Eisdorf verletzt

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Leichtkraftrad kam es am Freitag gegen 10.40 Uhr in Eisdorf auf der Frankfurter Straße. Dabei wurde die Fahrerin des Zweirades verletzt. Das berichtete die Polizei Osterode am Montag unserer Zeitung.

Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer wollte im Verlauf der Frankfurter Straße nach links in die Straße Mühlenbeu abbiegen und musste aufgrund des vorfahrtsberechtigten Gegenverkehrs verkehrsbedingt halten.

Die nachfolgende 17-jährige Leichtkraftradfahrerin bemerkte dies und bremste ab. Aufgrund der regennassen Fahrbahn kam sie jedoch ins Rutschen und stieß gegen das Auto des Mannes. Durch den Aufprall wurde die junge Frau verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.500 Euro.