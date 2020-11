Die Kinder der evangelischen Kindertagesstätte St. Georg Eisdorf haben gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen der Einrichtung ein Fest zum 25-jährige Bestehen der Einrichtung gefeiert.

Ein zuvor erarbeitetes Hygienekonzept für die Veranstaltung wurde von der Gemeinde Bad Grund und dem Landkreis Göttingen abgesegnet. Darüber waren Kindertagesstättenleiterin Andrea Stewers-Schubert und ihr Team sehr froh. Die Mädchen und Jungen hätten es verdient, dass der Geburtstag ihrer Kita gefeiert wurde. „Sie machen das Beste daraus. Sie halten sich auch strikt an die Auflagen. Im Prinzip sind sie Vorbilder für so manch einen Erwachsenen“, so die Leiterin.

Während der Vorbereitungen zur Veranstaltung, wurde zunächst eine Wunschbörse, mit dem Motto „25 Sachen, die Kinder glücklich machen“ von den Kindern erarbeitet. In dieser waren unter anderem Muffins, Luftballone, Popcorn und ein Kinderkarussell aufgelistet.

Großer Jubiläumsmarkt mit Karussell

Neben einem Handpuppen-Theaterstück gab es den großen Jubiläumsjahrmarkt. Eines der Highlights auf dem Markt waren die Schausteller Jaqueline und Andreas Wolf aus Bad Grund, die ihr Karussell mitgebracht haben. Die Freude darüber war groß, denn das Karussell war ein Punkt auf der Wunschbörse der Kinder. Des Weiteren durften die Mädchen und Jungen drei Ehrungen miterleben und auch mitgestalten. Denn sie stimmten das für das Jubiläum vom Kita-Team geschriebene und komponierte Jubiläumslied „Wir sind Kinder, Welterfinder“ an. Der Song ist ebenso wie die drei Lieblingslieder der jeweiligen Gruppen auf CD erhältlich und käuflich zu erwerben. Das gilt auch für die Kita-Kalender, die jedes Jahr wieder genutzt werden können.

Die erste Auszubildende der Kita

Bei der Ehrung gab es zwei Jubiläen und eine Premiere. Es dauerte ein viertel Jahrhundert, bis in der Kita St. Georg mit Chiara Probst die erste Auszubildende begrüßt werden konnte. Andrea Stewers-Schubert wünschte ihr im Namen des gesamten Teams, dass sie viel Freude und stets Licht und Wärme für die Kinder haben möge. Pastor Klaus-Wilhelm Depker hieß sie ebenso herzlich willkommen und hob hervor, wie schön es sei, dass sie die Kinder beim Kennlernen der Welt begleiten würde.

Seit 25 Jahren Teil des Kita-Teams

Außerdem wurde Corina Püschel geehrt. Sie ist seit 25 Jahren Teil des Kita-Teams und erhielt viele Worte des Dankes und Applaus der Kinder. Pastor Depker verwies darauf, dass die Jubilarin mittlerweile den neunten Kiga-Jahrgang erlebe, wenn man davon ausgehe, dass alle drei Jahre ein neuer Jahrgang komme. Er sprach ihr nicht nur herzliche Glückwünsche, sondern ebenso einen herzlichen Dank für ihre jahrelange Arbeit mit den Kindern aus. Monika Klapproth ließ sich als Delegierte des Kindertagesstättenverband Harzer Land und des Kirchenvorstandes auch nicht nehmen Danke zu sagen.

Die letzte Ehrung ging an Kathrin Mühmer, die seit 20 Jahren dabei ist. Sie hat sich während ihrer Zeit in der Kita auch schon Kinder gekümmert, von denen sie schon die Eltern als Kinder in der Kita betreut hat. Auch ihr wurde für ihre Arbeit gedankt. Pastor Depker brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, dass sie zeige, dass jedes Kind für sich wichtig sei und dabei Geduld, gute Ideen und das richtige Händchen habe.

60 Ballone mit vielen Wünschen

Auch die 60 mit Helium gefüllten bunten Luftballone kamen gut an. Zum Ende des Festes haben die Kinder einige der Ballone, verbunden mit guten Wünschen in den Himmel steigen lassen.

Als die Mädchen und Jungen dann von ihren Eltern abgeholt wurden, erhielten sie noch einen mit Helium gefüllten Luftballon und eine Tüte, mit Punsch für die Erwachsenen und den Nachwuchs sowie Bratwürste und Brezeln.

Die Tüten galten als Ersatz dafür, dass der Laternenumzug und das anschließende gemütliche Beisammensein ausfallen mussten.