Richtfest für Anbau der Kita Badenhausen gefeiert

Als im August der Spatenstich für den gut 200 Quadratmeter umfassenden Anbau der Kindertagesstätte St. Martin in Badenhausen erfolgte, stand fest, dass etwa ein Jahr später im Sommer 2021 die Einweihung erfolgen könnte. Jetzt, elf Wochen später, konnte bereits Richtfest in kleinem Kreis gefeiert werden.

Katrin Fiebrich, Leiterin der Einrichtung, und eine Abordnung aus ihrem Team lauschten zusammen mit Bürgermeister Harald Dietzmann, Dipl.-Ing. Uwe Schiller, dem Kirchenvorstandsvorsitzenden Mike Südekum, Ortsbürgermeister Erich Sonnenburg und dem Betriebsausschussvorsitzenden der Gemeinde Bad Grund, Walter Lagershausen, dem Spruch des Zimmerpoliers Jörg Gebhardt.

Zusammen mit seinem Kollegen, Zimmerer Thomas Rosenthal, war Gebhardt auf den First geklettert, um erst eine bunt geschmückte Tanne als Richtkrone zu befestigen. Dann hieß es in seinem Richtspruch verlauten: „Kranz und Bänder frohe Zeichen, wehen stolz von dieser Höhe; auf der nach alter deutscher Sitte, ich als Zimmermann heut’ hier steh. Stolz und froh sind alle Leute, die am Werke mitgeschafft, sehn sie doch vollendet heute, was man schafft mit eigner Kraft. So steh ich hier nach altem Brauch, und freu mich dieses Werkes auch. Wohl uns gelungen ist unser Tun, so können wir nun am Abend ruh`n, uns freuen der vollbrachten Tat, die Weisheit und Fleiß geschaffen hat.“ Nachdem er den Bauherrn und den Architekten hatte hochleben lassen sowie allen Teilnehmern Gesundheit und Zufriedenheit gewünscht hatte, beendete er seinen Spruch mit „Nun fahr hin du Glas zum Grund, geweiht ist dieses Haus zur Stund!“ Das Glas zerbarst auch auf den Boden des Bauwerks, das nach seiner Fertigstellung 25 Krippenkindern Platz bieten wird.

Wie die Räume später aufgeteilt werden sollen, durfte sich dann bei einem Rundgang angeschaut werden. Dabei brachte Harald Dietzmann seine Freude darüber zum Ausdruck, dass eben für diesen Rohbau ein Unternehmen den Zuschlag erhalten habe, das nicht nur in der Gemeinde Bad Grund, sondern direkt in der Ortschaft Badenhausen ansässig ist. Schließlich erfordere das ganze Unterfangen auch in seiner Umsetzung viel Fingerspitzengefühl. Und es habe sich schon jetzt gezeigt, dass die gute Absprache aller Beteiligten untereinander funktionierte.

Für den Anbau wird mit Gesamtkosten in Höhe von etwa 580.000 Euro gerechnet, an denen sich das Land Niedersachsen nach heutigem Stand mit 180.000 Euro, der Landkreis Göttingen mit rund 194.000 Euro und die evangelische Kirchengemeinde Badenhausen als Träger mit 10.000 Euro beteiligen werden. Den Restbetrag wird die Gemeinde schultern.

Die zehn Mädchen und Jungen der jetzigen Krippengruppe sind vorerst in das ehemalige Rathaus von Badenhausen umgezogen. Eigens dafür wurden unter anderem der Sitzungssaal und ein Teil des Außengeländes kindgerecht umgestaltet.