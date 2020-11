Die Bergstadt Bad Grund putzt sich heraus. Auch wenn heute vielleicht nicht wie vor fast 500 Jahren Aufbruchstimmung zu spüren ist, tut sich doch so einiges in einem der ältesten Harzorte.

Früher Bergbau, heute Tourismus: Der neue Minigolfplatz vor dem Atrium soll Besuchermagnet werden. Foto: Herma Niemann / HK

Gerade wurde ein neuer und moderner Minigolfplatz vor dem Atrium eröffnet, die Haupteinfallstraße (Schurfbergstraße) wurde saniert und in naher Zukunft könnte ein Spielplatzwanderweg zwischen dem Höhlenerlebniszentrum und dem Zentrum der Bergstadt entstehen (wir berichteten). Das Solebad wird durch das Gesundheitszentrum saniert. Zum Tag des Offenen Denkmals wurde die Umgestaltung im Bergbaumuseum Schachtanlage Knesebeck präsentiert. Und schon vor einigen Jahren hat sich eine Gruppe ehrenamtlicher Bürger zu der Initiative „Zukunftsbergstadt“ zusammengetan, die eifrig an der Verschönerung werkelt und Hand in Hand mit dem auf zwei Jahre eingestellten Projektmanager für Innenentwicklung, Nikolai Simon-Hallensleben, zusammenarbeitet. Attraktiv soll die Bergstadt wieder werden, sowohl für Einheimische, aber im besonderen Maße natürlich auch für Touristen.

2024 sind es 500 Jahre Bergfreiheit

Am 16. Juni 1524 verlieh Herzog Heinrich der Jüngere von Braunschweig-Wolfenbüttel, der letzte katholische Renaissancefürst in Norddeutschland, dem Ort Grund eine Bergfreiheit und eine Bergordnung. Das war der Startschuss für die wirtschaftliche Entwicklung des damals noch sehr kleinen Ortes. Schon vor 2.000 Jahren wurde am Iberg mit der Gewinnung von Eisenerz begonnen. In der Bergfreiheit wurden die Funktionsweise einer Kommune und in der Bergordnung die Rechte und Zuständigkeiten Über- und Untertage geregelt.

Bergbautradition hautnah erleben: Modernisiert und umgestaltet wurden die Räumlichkeiten im Bergbaumuseum Schachtanlage Knesebeck. Foto: Herma Niemann / HK

„Die Bergfreiheit verlieh Grund die Rechte und die Freiheit, sich wie eine Stadt zu organisieren“, sagt der Historiker Dr. Jörg Leuschner in einem Gespräch mit dem Bürgermeister der Gemeinde Bad Grund, Harald Dietzmann, und unserer Zeitung. Damals hieß Bad Grund nur Grund und war nach St. An­dreasberg die zweite Bergstadt, der eine Bergfreiheit verliehen wurde.

Große Krise im Bergbau durch Pest

Nach der großen Krise im Bergbau Ende des 14./Anfang des 15. Jahrhunderts, hervorgerufen durch die Pest, bei der in Europa etwa die Hälfte der Bevölkerung starb, begann das sogenannte „Berggeschrei“ und die Konjunktur wurde angekurbelt.

Die heutige St.-Antonius-Kirche in Bad Grund. Im Jahr 1505 entstand im damaligen Ort Grund die eigenständige Pfarrgemeinde. Foto: Herma Niemann / HK

Im Grundner Tal entstanden die ersten Zusammenballungen von Häusern. 1505 gründete sich in Grund eine eigenständige Pfarrgemeinde, wovon die St.-Antonius-Kirche heute noch zeugt. Die Bergmannskirche ist außen mit Schiefer verkleidet und hat innen ein hölzernes Tonnengewölbe. Erster Pastor war Rötger Pengna. Auf den Grundmauern der ursprünglichen Kapelle erhebt sich die heutige Kirche. Mit der rechtlichen Sonderstellung durch die Bergfreiheit ausgestattet, entwickelte sich Grund zu einer der sieben Oberharzer Bergstädte: Grund, St. Andreasberg, Zellerfeld, Clausthal, Altenau, Wildemann und Lautenthal.

Ein Buch zum Jubiläum der Bergstadt

Grund verdankte der Montanwirtschaft für mehrere Jahrhunderte eine beeindruckende Entwicklung. Erst 1992 wurde in Bad Grund der Bergbau beendet. Die Montanwirtschaft hatte den größer gewordenen Ort und die Menschen beeinflusst und geprägt. Allerdings sei es die Rettung für Grund gewesen, sich bereits im 19. Jahrhundert ein zweites wichtiges wirtschaftliches Standbein aufzubauen, so Dr. Leuschner.

Grund wurde Kur- und Badeort und erhielt 1906 den Titel „Bad“. Mit Dr. Leuschner haben sich insgesamt 15 renommierte Fachleute, Heimatchronisten, Historiker und Wissenschaftler bereit erklärt, für das Jubiläum an einem gemeinsamen Buch über die Bergstadt zu arbeiten. Das Buch soll im Format 260 mal 300 Millimeter, dreispaltig mit 504 Seiten im festen Einband erscheinen. Alle Autoren werden dafür ehrenamtlich arbeiten. „Es ist ein Glücksfall, dass sich Dr. Leuschner angeboten hat, das Jubiläum in Szene zu setzen“, so Dietzmann, „und wir sind dankbar, dass sich so viele Fachleute zusammengefunden haben, um die Geschichte Bad Grunds auf diese Weise zu würdigen“. Unverzichtbar werden auch Zeitzeugen sein, so Leuschner, die sich in diesem Zusammenhang gerne an ihn wenden können.

Der Wegweiser steht seit Mai 1939 auf dem Marktplatz und wurde vom Goslarer Bildhauer Rudolf Nickel erschaffen. Darauf zu sehen sind unter anderem das Leben und Brauchtum der Bergstadt und die Traditionen der Bergleute. Foto: Herma Niemann / HK

Im Jubiläumsjahr soll auch eine Vortragsreihe in der ersten Jahreshälfte organisiert werden. Geplant sind Vorträge zum Thema „Bergfreiheiten und Bergordnungen“, „Das Kirchenwesen von Grund in der Zeit des Kommunionharzes von 1635 bis 1788“, „Bad Grunds Entwicklung von einer Bergstadt zu einem Kur- und Badeort“ und „Bad Grund im Übergang vom Dritten Reich zum demokratischen Neuanfang ab 1945“.

Geplant ist auch ein Montanhistorisches Kolloquium mit Vorträgen und Exkursionen, die Themen sollen noch festgelegt werden. Höhepunkt sollen die Festveranstaltungen am 15. beziehungsweise 16. Juni 2024 sein, zu denen nicht nur Bürger, sondern auch hochrangige Vertreter des Bundes, des Landes, des Landkreises Göttingen sowie aus der Bergstadt und den anderen Ortsteilen der Gemeinde, wie Vereinsvertreter und besonders verdiente Bürger, eingeladen werden sollen.

Entsprechend ihrer Zusage arbeiten am Buch mit: