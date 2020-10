Riethig: Glasfaser „starkes Signal“ für Schulstandort Badenhausen

Das große Wahljahr 2021 beschäftigte die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Bad Grund, die vor kurzem zu ihrer Mitgliederversammlung im Landhaus Finze in Badenhausen zusammen gekommen waren. „Die SPD hat im Altkreis Osterode einen guten Stand und eine gute Wählerschaft“, so die Vorsitzende des Ortsvereins, Karin Blume-Gebhardt, bei ihrer Begrüßung. Für die Wahl zum Kreistag des Landkreises Göttingen, die im September stattfinden wird, wolle man deshalb vier Kandidaten „ins Rennen schicken“.

„Wir haben im Ortsverein viele junge und engagierte Mitglieder, die sich für unsere Region stark machen“, so Blume-Gebhardt, die sich bei ihren Vorstandskollegen für die gute Teamarbeit bedankte. Unter den Gästen konnte die Vorsitzende den Kreisrat Marcel Riethig begrüßen, der im kommenden Jahr als Nachfolger für Bernhard Reuter als Landrat kandidiert (wir berichteten).

Finanzierung der Familienzentren

„Kein anderer Landkreis hat flächendeckend so viele Familienzentren wie der Landkreis Göttingen“, so Riethig. Man habe in jeder Gemeinde ein Familienzentrum geschaffen, das niederschwellig mit Beratung und Angeboten jungen Familien und Alleinerziehenden helfe. Diese seien noch bis Ende 2021 finanziert. Riethig wolle sich aber dafür einsetzen, dass diese dauerhaft finanziert würden.

Unter anderem stellte der Kreisrat auch die erfolgreiche Arbeit der Oberschule Badenhausen (OBS) heraus, deren Anmeldezahlen inzwischen im verlässlichen Bereich seien. Der Göttinger Kreistag unterstütze die Arbeit der OBS, unter anderem indem er im Juli dieses Jahres 73.000 Euro für einen Glasfaser-Internetanschluss des Schulgebäudes beschlossen habe. „Dieser Anschluss macht die Schule zukunftsfähig für die Digitalisierung. Das ist ein starkes Signal für den Schulstandort.“

Touristisches Gesamtkonzept

Riethig ging auch auf die große Bedeutung des Höhlenerlebniszentrums (HEZ) und die dortigen Investitionen des Landkreises ein, die das Land maßgeblich fördere. Man arbeite an einem touristischen Gesamtkonzept für das HEZ und die gesamte Bergstadt Bad Grund. Diesbezüglich stünde man in regelmäßigem Kontakt mit dem Bürgermeister Harald Dietzmann.

Thema auf der Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Bad Grund in Badenhausen waren unter anderem die Familienzentren, die Digitalisierung OBS sowie die finanzielle Ausstattung der Feuerwehr. Foto: SPD-Ortsverein

In Vertretung für den an dem Tag verhinderten Fraktionsvorsitzenden berichtet Olaf de Vries von einigen Schwerpunkten der politischen Arbeit in diesem Jahr, wie zum Beispiel über Investitionen für den Straßenbau, den Kindergartenanbau in Badenhausen und den geplanten Anbau im Kindergarten in Gittelde.

Sehr intensiv habe die SPD-Fraktion sich mit der finanziellen Ausstattung der Feuerwehren befasst. Dies werde sie auch in Zukunft tun. Ebenfalls ein Dauerthema sei das „knappe“ Budget der Straßenausbesserungsarbeiten im Haushalt. Abschließend betonte de Vries, dass die Fraktion sich immer sehr zeitnah mit Anregungen aus dem Ortsverein beschäftigt habe und dieses auch in der Zukunft so handhaben werde.