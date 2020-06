Verletzt wurde am Freitagabend ein Kradfahrer bei einem Unfall auf der B242. Darüber informiert die Polizei in einer Mitteilung. Demnach kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve von der Fahrbahn ab und stürzte auf einer angrenzenden Schotterfläche. Es entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder