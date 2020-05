Im März 2020 jährte sich das Wiegenfest von Werner Bluhm bereits zum 90. Mal. Der gebürtige Berliner, der seit einigen Jahren in Bad Grund wohnt, kann auf eine lange Lebensspanne zurückblicken, prall gefüllt mit zahlreichen persönlichen und historischen Ereignissen.

Jetzt, 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, war es Bluhm ein Bedürfnis, sich wiederholt zu Wort zu melden, um besonders der jüngeren Generation mahnend von seinen Erlebnissen während dieses Krieges zu berichten.

In seinem Haus in der Bergstadt Bad Grund erzählt Werner Bluhm von seinem bewegten Leben und seinen Jugendtagen während des Zweiten Weltkriegs. Foto: Ralf Gießler / HK

„Geboren wurde ich in Berlin. Bis 1942 verbrachte ich dort auch meine Jugend. Im Jahre 1942 wurden wir nach Ostpreußen evakuiert, im Herbst ‘44 ging es wieder zurück nach Berlin. Donnergrollen kündigte uns akustisch an, dass die Front immer näher kommt. Die Erinnerung an die Flucht geht nicht aus meinem Kopf.“

Baum als Lebensretter

In der heutigen Bundeshauptstadt rettete ihm damals ein Baum das Leben: „Ich war bei Karstadt, um dort zu „requirieren“, also um Lebensmittel zu besorgen. Plötzlich hörte ich Beschuss seitens der Russen durch Panzer oder Kanonen. Die SS kam vorbei und jagte alle aus dem Gebäude, denn sie wollten es sprengen. Ich rannte weg und sah dabei 15 russische Flugzeuge im Tiefflug anfliegen. Hinter einem Baum ging ich in Deckung, der mich wegen seiner Dicke schützte und vor Schlimmerem rettete. Trotzdem habe ich eine Verletzung am Kopf bekommen und wurde ohnmächtig“, erzählt Werner Bluhm.

Werner Bluhm im Alter von etwa acht oder neun Jahren in einer Dokumentation über Kriegserlebnisse. Foto: Privat

Und weiter: „Vom Baum weg wurde ich dann in einen Bunker geschleppt, der in der Nähe stand. Die hygienischen Bedingungen dort waren katastrophal. So oft es ging, zog es mich daher raus ins Freie. Es gab einen Hof mit einem einzigen funktionsfähigen Hydranten, aus dem man Wasser schöpfen konnte. Dort schlugen zehn Soldaten einen Kameraden, einen Unteroffizier, mit ihren Gewehrkolben zu Tode. Sie wollten endlich Schluss mit dem Krieg machen, denn bei Befehlsverweigerung drohte ihnen ja die standrechtliche Erschießung.“

Flucht hatte etwas Gutes

Zum Glück habe er wegen des Krieges keine Alpträume. Auch blieb er, weil er Flüchtling war, von einem Kampfeinsatz als letztes Aufgebot verschont. So habe die Flucht etwas Gutes gehabt. Natürlich sei er, wie die meisten seiner Altersgenossen, Mitglied der Hitlerjugend gewesen: „Für mich bestand die Hitlerjugend aber nur aus Sport, das Militärische hat mich nicht so interessiert“, so Bluhm.

Er frage sich, warum man früher Hitler nicht umgebracht habe. Überhaupt sei unverständlich für ihn gewesen, dass ein einzelner Mann so viel Macht in seinen Händen bündeln konnte. Das starke Aufrüsten vieler Nationen in der heutigen Zeit bereite ihm Sorgen, ebenso das Wiedererstarken rechter Ideen.

Die Urkunde zur Meisterschaft im Motorbootrennen der DDR. Foto: Ralf Gießler / HK

In diesem Zusammenhang wünsche er sich ein rigoroseres staatliches Vorgehen gegen rechte Gruppierungen, denn „es kann doch nicht sein, dass Rechte wieder hochkommen mit samt ihrer Ideologie!“

Auch für die Jugend habe er einen Tipp parat, nämlich weniger Zeit am Smartphone zu verbringen. Einen großen Teil seines Leben hingegen bestimmte seit jeher der Sport. Im Wohnzimmer legen zahlreiche Medaillen und Urkunden Zeugnis ab für seine Leidenschaften. Motorbootfahrten, Motorradrennen und Campen waren einige dieser Leidenschaften. So brachte Werner Bluhm am 16. September 1951 als Westberliner das Kunststück fertig, DDR-Meister für Motorboote der Klasse TS 98 ccm zu werden. Damals, vor dem Bau der Mauer, sei der Übergang noch kein Problem gewesen, berichtet er.

Auch lagen ihm seine Mitmenschen stets am Herzen. Für seine besonderen Verdienste zeichnete ihn im Jahre 1976 die Funk-Rettungsstaffel Berlin – eine freiwillige Organisation zur Rettung von Menschenleben und Sachwerten – mit der Ehrennadel in Silber aus. Jahrelang war er Zweiter Vorsitzender der Staffel. Besonders stolz mache ihn die gelungene Sammlung für Rettungswagen in Höhe von 90.000 Mark.

Mit dem Harz verbunden

Mit dem Harz ist Werner Bluhm seit Jahrzehnten unter anderem durch Urlaube verbunden. Erstmalig zog er Ende der 1970er Jahre nach Riefensbeek-Kamschlacken, um dort eine ehemalige Pension zu kaufen. Urlaube in Paris, Budapest, London oder Norwegen gehören zu den vielen schönen Erinnerungen an vergangene Zeiten. Zwar ging es nochmals zurück nach Berlin, aber seit einigen Jahren sei Bad Grund seine Wahlheimat, weil dort Teile der Familie wohnen.

Werner Bluhm in seinem Garten in Bad Grund. Der Rentner zog in den Harz, um bei der Familie zu sein. Foto: Ralf Gießler / HK

Müßiggang sei seine Sache nicht – Aktivität, auch jetzt mit 90 Lenzen, das Gebot der Stunde. Diese Aktivität und sein Lebensmut verschönern seinen Lebensabend hier im Harz. Nicht zu vergessen die täglichen zwei Gläschen Rotwein, sein Gesundheitselixier seit nunmehr 30 Jahren.

Die erlebten Geschehnisse im Zweiten Weltkrieg machen einen Teil seines Lebens, seiner gemachten Erfahrungen aus. Wenn dieser Krieg nicht gewesen wäre, „wäre ich gern Lokomotivführer geworden, nicht Büromaschinenmechaniker“, sagt Werner Bluhm abschließend.