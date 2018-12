Jahresabschluss bei den Gittelder Schützen

Das traditionelle Abschießen der Gittelder Schützen fand jetzt statt. Nach dem Mittagessen erfolgte die Übergabe der Pokale an die Sieger. Der Hans- Heinrich Knocke Pokal ging an Hanna Steckhahn und der Vorstandspokal an Hans-Heinrich Knocke. Ferner wurden die Tagesbesten der Schützen und Schützinnen ermittelt. Bei den Herren war es Uwe Kipp und bei den Damen Sandra Otte. Beide nahmen das Siegerpräsent in Empfang. Im Anschluss wurde in gemütlicher Runde zusammengesessen und bei Kaffee und Kuchen klang der Tag aus.

