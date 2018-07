Theatergruppe lädt zu Premiere

Eisdorf Die Theatergruppe St. Georg lädt am 11. August zu „Becky im Wunderland“, ein Stück in zwei Akten, das aus der Feder der Theatergruppe stammt, in die Eisdorfer Kirche ein. Karten sind in der Getränkeinsel Peinemann, beim Bio-Shop oder bei Irmtraut Brakebusch, Telefon 0151/56758503, erhältlich. Die...