Blaulichtmeile So lief die erste Osteroder „Blaulichtmeile“ ab

Die Eröffnung der „Blaulichtmeile“ am Samstagvormittag auf dem Osteroder Martin-Luther-Platz fand ohne zahlreiche Wehrleute statt. Dann die waren nach dem Brandeinsatz bei McDonald’s Osterode noch mit dem Reinigen ihrer Gerätschaften beschäftigt.

Bürgermeister Jens Augat machte auch vor diesem Hintergrund deutlich, wie wichtig die vielen Hilfsorganisationen sind, die im Raum Osterode tätig sind und die sich am Samstag der Öffentlichkeit vorstellten. „Die Mitglieder riskieren oft ihre Gesundheit oder gar ihr Leben für die Gemeinschaft“, betonte der Verwaltungschef und dankte allen Einsatzkräften für ihre oft ehrenamtliche Arbeit, die, im großen Maße von der breiten Öffentlichkeit unbemerkt, im Verborgenen laufe. Augat: „Das ist ein herausragendes Engagement.“ Sein Dank ging aber auch an die Familien und Freunde der Einsatzkräfte, die in ihren Interessen oft zurückstecken müssten und mit ihrem Verständnis Training und Einsätze erst möglich machten.

Zunehmende Gewalt gegen Einsatzkräfte

Zusammen mit der SPD-Bundestagsabgeordneten Frauke Heiligenstadt, die zur Eröffnung nach Osterode gekommen war, wandt er sich scharf gegen die zunehmende Gewalt, die den Rettungskräften im Einsatz entgegenschlägt.: „Das ist nicht zu tolerieren“, stelle er fest, und Frauke Heiligenstadt: „Wir müssen gemeinsam die Menschen, die in Blaulichtorganisationen tätig sind, unterstützen.“ So stellt sie als Dankeschön 50 Plätze für eine dreitägige Berlinreise im Sommer zur Verfügung.

Bei der „Blaulichtmeile“ informierten die Akteure der Feuerwehren der Stadt Osterode, des THW, der Polizei, des DRK und der Johanniter, der DLRG, des Funkhilfsdienstes, der Verkehrswacht, der Notfallseelsorge und der Rettungshundestaffel über ihre Arbeit und warben um Nachwuchs mit allerhand Mitmachaktionen und Informationen aus erster Hand.