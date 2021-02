Fotos: Straßenkarneval in Pöhlde zu Zeiten der Corona-Pandemie

„Ganz spontan hat sich am Rosenmontag in Pöhlde ein Mini-Umzug formiert.“ Das berichtet der PCC: „Corona-konform in einem kleinen Auto-Corso oder in Zweier-Gruppen fanden sich Narren zusammen, um an unseren Karneval zu erinnern.“ Auch einige verkleidete Zuschauer standen am Straßenrand, „die mit viel Abstand viel Spaß hatten.“ Es sei zwar kein Vergleich zum traditionellen Spektakel und auch die Party im Anschluss entfiel – aber trotzdem ein Trost.

Foto: Sarah Kreiner, PCC Pöhlde / HK