Ortsrat fordert: Kurhaus Wieda soll nicht verkauft werden

Das Kurhaus in Wieda steht seit geraumer Zeit in der politischen Diskussion: So müssen bis zum Ende des Jahres noch 150.000 Euro in die Sanierung der Elektrik investiert werden, damit die Nutzungserlaubnis als Versammlungsstätte verlängert wird – und nicht am 31. Dezember 2020 ausläuft (wir berichteten).

Ortsrat fordert Ende der Diskussion Aber auch der mögliche Verkauf der gesamten Immobilie wird mal mehr, mal weniger offensiv in den Reihen der Politik diskutiert. Doch damit soll Schluss sein – dies ist zumindest die Forderung eines Antrags des Ortsrates Wieda, der auf der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Walkenried am morgigen 27. Oktober, ab 18 Uhr im Freizeitzentrum in Walkenried Thema ist. Der Antrag sieht die sofortige Beendigung der Verkaufsbemühungen und Diskussionen zum Objekt Kurhaus durch Gemeinderat und Verwaltung vor. Bürgermeisterwahl aussetzen Ein weiterer Dauerbrenner in der Politik sind die Gespräche über die mögliche Zweierfusion der Gemeinde mit der Stadt Bad Lauterberg. In diesem Zusammenhang stehen gleich zwei Tagesordnungspunkte an: ein Beschluss über die Aussetzung der Bürgermeisterwahl sowie über den Entwurf eines Gebietsänderungsvertrages. Gästebeitrag neu kalkulieren Auch das Thema Finanzen wird die Ratsmitglieder am 27. Oktober beschäftigen: Es wird über die Kalkulation der Gästebeiträge für die Jahre 2021 bis 2023 gesprochen und darüber beschlossen werden, ebenso wie auch über die Winterdienstgebührensatzung für das Jahr 2021 und die Abrechnung des Kurbetriebs aus dem Jahr 2019. Eine Anmeldung von interessierten Anwohnern zur Gemeinderatssitzung am 27. Oktober ist zwingend notwendig. Diese muss per Telefon unter der Rufnummer 055252020 bzw. E-Mail info@walkenried.de am 26. Oktober zwischen 8 und 12 Uhr erfolgen. Zuschauer der Sitzung müssen zudem eine Mund-Nase-Bedeckung tragen.