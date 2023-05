70 Jahre nach der Queen übernimmt Charles III. die Krone

Fr., 05.05.2023, 18.54 Uhr

Am Samstag wird König Charles III. in London gekrönt. Während sich bei Königin Elizabeth II. im Jahr 1953 noch 8000 Gäste in die Westminister Abbey zwängten, sind zur Krönung ihres Sohnes nur 2000 Gäste eingeladen.

