In Walkenried findet am Wochenende 21. und 22. September auf dem Vorplatz des ehemaligen Zisterzienserklosters wieder der beliebte Klostermarkt statt. Vor der beeindruckenden Kulisse der gotischen Klosteranlage bieten Mönche und Nonnen eine bunte und hochwertige Produktpalette aus klösterlicher Werkstatt, Küche, Keller und Garten an. Die Veranstaltung zieht seit Jahren etwa 10.000 Besucherinnen und Besucher aus der gesamten Region an. © FMN | Thorsten Berthold