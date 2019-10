Fotos: Herbstliche Ausflugstipps im Südharz

Den höchsten Gipfelstürmern der Welt – den nordamerikanischen Mammutbäumen – auf die Rinde gucken? Am japanischen Lebkuchenbaum schnuppern? Dafür ist keine lange Reise nötig: Mehr als 600 fremdländische Bäume und Sträucher aus dem westlichen und östlichen Nordamerika, aus Asien, Europa, Westsibirien und Vorderasien sind im Weltwald Bad Grund zu finden. In dem 65 Hektar großen Wald kann man auf zwölf Kilometer Wanderwegen durch die Kontinente spazieren – gerade jetzt im Herbst, im Indian Summer, erstrahlt der Wald dabei in den schönsten Farben.

Foto: Susanne Wolter / Privat