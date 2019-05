Fotogalerie: Das Sparkassenmeeting in Bildern

„Mit der Weite bin ich nicht ganz so zufrieden“, meinte Lea-Jasmin Riecke. Das Nachwuchstalent nutzte ihren sechsten Sprung nicht. „Mittwoch ist mein Tief in der Woche“, resümierte sie. In Osterode lief es am Mittwoch trotz übertroffener EM-Norm nicht rund für die 19-Jährige, sie blieb aber positiv. „Ich bin gut in die Saison eingestiegen. Irgendwann will ich schon die Sieben-Meter-Marke knacken.“

Foto: Mark Härtl / HK