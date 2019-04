Fotos: So schön waren die Osterfeuer im Südharz

Osterfeuer in Pöhlde: Zwei Osterfeuer brannten auch in diesem Jahr in Pöhlde – traditionell erst am Ostersonntag. Sowohl das Feuer am Eckerloch, wo dieses Foto entstand, wie auch das Feuer im Unterdorf waren bestens besucht. Beide Meiler werden nach althergebrachter Art in wochenlanger Arbeit aufgebaut, um dann besonders spektakulär in Flammen aufzugehen.

Foto: Oliver Walter / Privat