So schön schweißtreibend war der Osteroder Altstadtlauf 2018

Sehr gelungen – so lautet das erste Fazit des MTV Osterode nach dem 16. Osteroder Altstadtlauf am Sonntag. Bei bestem Wetter nahmen fast 1.000 Sportler teil und verwandelten den Kornmarkt und die umliegenden Straßen in eine Laufarena. Ob die Jüngsten beim Kiddy-Run oder die Älteren auf der Mittelstrecke, der Spaß war den Athleten trotz einiger Schweißperlen anzusehen. Lautstark angefeuert wurden die Sportler auch von vielen Zuschauern.

Foto: Mark Härtl