Ein Basketball fällt in den Basketballkorb.

Göttingen. Die Flippo Baskets BG 74 Göttingen besiegen den direkten Konkurrenten mit 64:59 und bleiben damit in der DBBL weiterhin auf Playoff-Kurs.

Veilchen Ladies ringen Marburg in der Verlängerung nieder

Das war richtig eng und überaus wichtig: Mit einem 64:59 (55:55, 29:32)-Erfolg nach Verlängerung gegen den BC Pharmaserv Marburg haben die Bundesliga-Basketballerinnen der Flippo Baskets BG 74 Göttingen einen riesigen Schritt in Richtung Playoffs gemacht. Zur Pause hatte es noch 32:29 für die Gäste gestanden, nach dem Ende der regulären Spielzeit hieß es gegen den direkten Verfolger 55:55.

Den Veilchen Ladies war anzumerken, dass sie die deutliche Niederlage vom Sonntag in Marburg wettmachen wollten. Von Beginn an entwickelte sich eine hart umkämpfte Partie, in der beide Teams mehrfach die Führung übernahmen. Nach dem ersten Viertel lagen die Gäste mit 22:14 vorn, zur Halbzeit führten sie mit drei Punkten.

BG-Damen überzeugen als Team

Nach dem Seitenwechsel löste sich so langsam der Knoten beim Team von BG-Headcoach Goran Lojo. Insbesondere die mannschaftliche Geschlossenheit und eine starke Verteidigung waren es, die zur 42:40-Führung nach 30 Minuten beitrug.

Im Schlussabschnitt zeigte dann die griechische Nationalspielerin Vasiliki Karambatsa ihre Qualitäten. Mit acht Punkten und sechs Rebounds sorgte sie maßgeblich dafür, dass die Göttingerinnen es in die Verlängerung schafften. Und obwohl hier mit Ivana Blazevic und Ruzica Dzankic zwei der besten Punktesammlerinnen nach fünf Fouls vorzeitig ausscheiden mussten und Scharfschützin Riley Lupfer von den Hessinnen komplett aus dem Spiel genommen wurde, bewies das Team Moral.

Andere sprangen in die Bresche und retteten den Sieg – am Ende hatten neben Topscorerin Jennifer Crowder (17 Punkte) mit Dzankic (13), Blazevic (12), Karambatsa (10) und Samantha Roscoe (10) gleich fünf BG-Damen im zweistelligen Bereich gepunktet. Bei fünf noch ausstehenden Spielen haben die Göttingerinnen nunmehr acht Punkte Vorsprung auf Rang neun. Die Qualifikation für die Playoffs um die deutsche Meisterschaft ist damit praktisch geschafft.