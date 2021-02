Die Veilchen Ladies halten unbeirrt Kurs auf die Playoffs

Die DBBL-Mannschaft der Flippo Baskets BG 74 Göttingen in der Saison 2020/21.

Göttingen. In einer Nachholpartie besiegen die Flippo Baskets BG 74 Göttingen die XCYDE Angels Nördlingen mit 76:63 (44:29) und festigen den sechsten Rang.

Die Flippo Baskets BG 74 Göttingen bleiben auf Kurs. In einem Nachholmatch des elften Spieltages bezwang das DBBL-Team um Headcoach Goran Lojo in eigener Halle die XCYDE Angels Nördlingen mit 76:63 (44:29). Damit festigten die Veilchen Ladies um Kapitänin Jennifer Crowder ihren sechsten Tabellenplatz und haben die Playoffs weiter fest im Blick. Der Vorsprung auf Rang acht beträgt inzwischen stattliche acht Punkte.

Vor Spielbeginn gab es eine Hiobsbotschaft: Ruzica Dzankic muss bis auf weiteres in Quarantäne bleiben, da sie während der EM-Qualifikation mit der kroatischen Nationalmannschaft Kontakt zu einer Person hatte, die positiv auf Corona getestet worden war. Für sie rückte Sandra Azinovic in die Starting Five und erledigte ihren Job mit mehr als 30 Minuten Spielzeit und elf Punkten hervorragend.

Zu Beginn eine zähe Partie

Zu Beginn entwickelte sich im FKG eine zähe Partie, in der sich keiner der beiden Kontrahenten entscheidend absetzen konnte. Das änderte sich erst, als Riley Lupfer, Jenny Crowder und Samantha Roscoe im zweiten Viertel sehr kurz hintereinander trafen, Die BG legte einen 17:0-Lauf auf das Parkett und lag zwei Minuten vor der Pause mit 37:17 vorne. In die Pause ging es mit 17 Zählern Vorsprung.

Nach dem Seitenwechsel schien Nördlingen die Partie noch mal drehen zu wollen. Doch die Gastgeberinnen hielten nicht zuletzt dank einer geschlossenen Teamleistung dagegen. Egal, welche Akteurin auf dem Court stand – sie alle erledigten ihren Job im Sinne des Teams. Auffallend waren die hohen Trefferquoten bei den Drei-Punkt-Würfen (12 von 27) und von der Freiwurflinie (16 von 19).

Erfolgreichste Schützin der Göttingerinnen war Riley Lupfer mit 20 Punkten, darunter sechs Dreier, Samantha Roscoe steuerte 17 Zählern bei. Jenny Crowder schrammte mit 17 Punkte, acht Rebounds und acht Assists nur knapp an einem Triple-Double vorbei. Am kommenden Sonntag geht es für die Flippo Baskets mit einem Heimspiel weiter. Ab 16 Uhr ist der Tabellensiebte, der BC Pharmaserv Marburg, zu Gast in der FKG-Halle.