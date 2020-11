Veilchen Ladies feiern in Halle zweiten Auswärtssieg der Saison

Die Bundesliga-Basketballerinnen der Flippo Baskets BG 74 Göttingen haben ihre Auswärtsaufgabe bei den GISA Lions SV Halle erfolgreich gelöst. Mit dem 71:64 (42:27)-Sieg an der Saale feierte das Team von Headcoach Goran Lojo den zweiten doppelten Punktgewinn in der Fremde in der aktuellen DBBL-Saison.

Von Beginn an lagen die Gäste aus Göttingen leicht in Front. Allerdings entwickelte sich im ersten Viertel eine enge Partie. Nach zehn Minuten führten die Veilchen Ladies lediglich mit einem Punkt (13:12). Besser sah es im zweiten Abschnitt aus, in dem die BG Punkt um Punkt davonzog. Mit 15 Zählern Vorsprung ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Lions kämpfen um den Anschluss

Die Gastgeberinnen, die noch auf den ersten Saisonsieg warten, gaben sich nach dem Seitenwechsel aber noch nicht geschlagen und konnten den Rückstand nach dem dritten Viertel bis auf neun Punkte verkürzen. Auch im Schlussabschnitt gaben sich die GISA Lions nicht auf, der Erfolg der BG-Damen geriet letztlich aber nicht mehr in Gefahr. Besonders Spielmacherin Jenny Crowder übernahm in der Schlussphase immer wieder die Verantwortung und führte ihr Team zum Sieg.

Neben Crowder, die elf Punkte sammelte, glänzten besonders Samantha Roscoe mit einem Double-Double (20 Punkte/10 Rebounds), knapp gefolgt von Ruzica Dzankic mit 19 Zählern. Headcoach Lojo war von der Mannschaftsleistung und der gezeigten Energie seines Teams angetan: „Das war ein wichtiger Sieg für unsere Tabellensituation. Wir waren sehr gut vorbereitet und haben die Schlüsselspielerinnen von Halle gut in den Griff bekommen.“

Am kommenden Wochenende steht erneut eine Auswärtspartie auf dem Spielplan. Dann reist die BG 74 zum Spitzenteam des TSV Wasserburg.