SV Lerbach geht mit Coach Ciesla ins nächste Jahrhundert

Der SV Lerbach und Trainer Jacek Ciesla gehen auch über den 100. Geburtstag des SVL hinaus gemeinsame Wege. Der Harzer Club, in der derzeit unterbrochenen Fußballsaison Spitzenreiter in der 1. Kreisklasse, feiert im kommenden Jahr Jubiläum.

„Jacek Ciesla und der SV Lerbach – das passt einfach. Deshalb sind wir stolz, einen großartigen Trainer und Menschen bis 2022 an unseren Verein gebunden zu haben“, so Florian Borrmann (rechts), Vorsitzender des SVL.

„Ich habe die Mannschaft 2019 in einer sehr schweren Zeit übernommen und bin sehr stolz, wie die Jungs in jedem Training gearbeitet haben. Ich freue mich auf die nächsten Jahre mit diesem Verein und bedanke mich beim Vorstand für die tolle Zusammenarbeit“, blickt Ciesla bereits in die Zukunft.