Luke Nelson führt Veilchen zum Derbysieg gegen Braunschweig

Die BG Göttingen hat am zweiten Spieltag der Basketball-Bundesliga ihren ersten Sieg gefeiert. Im Niedersachsen-Derby gegen die Basketball Löwen Braunschweig behielten die Veilchen in der heimischen Sparkassen-Arena nach einer spannenden und bis in die Schlussphase engen Partie mit 79:76 (40:45) die Oberhand. Luke Nelson war mit 21 Punkten bester Punktesammler der Göttinger, Tai Odiase steuerte 19 Zähler bei. Für Braunschweig traf Bryon Allen (22 Punkte) am häufigsten.

Zuschauer durften aufgrund der Corona-Bestimmungen nicht in der Halle mitfiebern, dafür war Braunschweigs Alleingesellschafter Dennis Schröder vor Ort dabei. Doch auch die Unterstützung des Nationalspielers und NBA-Profis der Oklahoma City Thunder nutzte den Löwen nichts. Schröder fieberte zwar lautstark von außen mit, das bessere Ende hatten aber die Göttinger. Acht Sekunden vor Schluss sorgte BG-Guard Nelson mit einem Dreier zum 78:76 für die Vorentscheidung – ihren letzen Angriff konnten die Gäste dann nicht erfolgreich abschließen.

400 Geisterspieltickets verkauft

Erfreulich für die Veilchen: Auch wenn keine Fans in die Halle durften, so kam über die Geisterspieltickets zumindest ein wenig finanzielle Unterstützung zusammen. Mehr als 400 virtuelle Eintrittskarten wurden verkauft. Selbst Johan Roijakkers, der nach etlichen Jahren als BG-Trainer im Sommer nach Bamberg gewechselt war, unterstützte die Aktion.

Die Göttinger, bei denen Ron Jackson Jr. als siebter Ausländer aussetzte, und die Gäste aus Braunschweig agierten zunächst auf Augenhöhe. Jorge Gutiérrez brachte die Veilchen 4:2 in Front, doch die Löwen antworten zum 4:6 (3.). Luke Nelson holte die BG-Führung von der Dreier-Linie zurück (9:8), aber die Braunschweiger erarbeiteten sich nun leichte Vorteile. Allen schloss einen 2:8-Lauf zum 11:16 ab (7.). Die Hausherren kamen zurück, glichen zunächst aus und gingen im Anschluss durch zwei Freiwürfe von Galen Robinson Jr. 21:19 in Front (10.). Der US-Guard baute den Vorsprung zum Viertelende durch einen weiteren Freiwurf auf 22:19 aus.

Krachender Dunk von Omuvwie

In den zweiten Abschnitt starteten die Veilchen mit einem krachenden Dunk von Marvin Omuvwie zum 24:19. Doch das Highlight schien das Team von Löwen-Headcoach Pete Strobl wachgerüttelt zu haben. Die Gäste ließen einen 0:11-Lauf folgen, den Tai Odiase mit seinem beiden Punkten zum 26:30 stoppte (14.). Die Veilchen mussten sich ihre Punkte jetzt hart erkämpfen, leisten sich aber zu viele Fehler. So bauten die Gäste ihren Vorsprung auf 28:36 aus (17.). Nach einem unsportlichen Foul von Allen an Nelson Weidemann verwandelte dieser dann beide Freiwürfe. Den anschließenden Ballbesitz nutze Nelson, um die Hausherren auf 40:42 heranzubringen (20.). Zur Pause traf Lukas Meisner jedoch einen Dreier zum 40:45.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Veilchen weiterhin Probleme, die Angriffe der Löwen zu stoppen und Allen unter Kontrolle zu bekommen. Der Braunschweiger US-Guard trug maßgeblich zur 47:57-Führung bei (24.). Aber die Göttinger fingen sich, verkürzten durch eine 6:0-Lauf auf 53:57 (26.) und glichen durch vier Punkte in Folge von Harper Kamp zum 59:59 aus (28.). Vor dem Schlussviertel intensivierten die Löwen noch einmal ihre Verteidigung und gingen 59:63 in Front.

Veilchen drehen die Partie

Im letzten Abschnitt brauchten beide Teams ein wenig Zeit, um zu punkten. Die Gäste fanden zuerst wieder einen Weg zum Korb und bauten ihre Führung auf 59:65 aus (33.). Die BG kämpfte sich erneut zurück und verkürzte durch Odiase auf 66:67 (35.). Im Gegenzug verschafften sich die Braunschweiger wieder ein wenig Luft (66:71/36.). Zwei Dreier von Aubrey Dawkins zum 72:71 sorgten für die erste BG-Führung seit Anfang des zweiten Viertels (37.). Die Partie war nun an Spannung kaum zu überbieten, die Führung wechselte hin und her.

8,5 Sekunden vor dem Ende traf Nelson einen Dreier zum 78:76 und zwang Strobl zu einer Auszeit. Den Löwen-Angriff verteidigten die Veilchen gut, so dass Allens Dreier sein Ziel verfehlte. 1,4 Sekunden vor dem Ende machte Gutiérrez dann mit einem Freiwurf zum 79:76 den Sieg klar. „Ich bin heute sehr stolz auf meine Mannschaft. Heute haben wir viel mehr Energie gezeigt gegen einen starken Gegner. Wir haben defensiv wirklich gut zusammengespielt. In der ersten Halbzeit hatten wir zu viele Ballverluste und haben zu viele zweite Chancen zugelassen. Aber ich bin sehr zufrieden mit unserem Einsatz – wir haben bis zum Ende gekämpft“, so BG-Coach Moors anschließend.