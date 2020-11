Der Kreissporttag findet am 5. Dezember in Osterode statt

Diesmal soll es endlich klappen. Nachdem der Kreissporttag 2020 des KSB Göttingen-Osterode aufgrund der Corona-Pandemie bereits mehrfach verschoben wurde, steht nun ein neuer Termin fest. Die Delegierten treffen sich am Samstag, 5. Dezember, ab 10 Uhr in der Stadthalle in Osterode.

„Wir haben den Kreissporttag in den Dezember verschoben, weil wir in der Zeit, wo der Vereinssport ruhen muss, keine Veranstaltung durchführen wollen“, erklärt der Kreissportbund. Ursprünglich hätte die Versammlung bereits im Frühjahr stattfinden sollen, musste aber bereits da zweimal verschoben werden. Als nächster Termin war der 14. November angepeilt worden – die aktuellen Verordnungen machten auch hier einen Strich durch die Rechnung.

Anmeldung im Vorfeld erforderlich

„Auf Grund der Corona-Pandemie sind wir in diesem Jahr dazu gezwungen, den Kreissporttag mit Anmeldung durchzuführen, da die Besucherzahl in der Stadthalle begrenzt ist“, erläutert der KSB. Die Anmeldung sollte frühzeitig, spätestens aber bis zum 1. Dezember erfolgen. Nur so könne den Verantwortlichen der Stadthalle die Teilnehmerzahl rechtzeitig bekanntgegeben werden.

Der Einlass am 5. Dezember ist ab 9.30 Uhr geplant, die Teilnehmer werden gebeten, selbstständig darauf zu achten, dass sich keine langen Schlangen bilden. Die Ein- beziehungsweise Ausgänge werden entsprechend markiert. „Auf einen Imbiss müssen wir in diesem Jahr leider verzichten. Wir halten allerdings für jeden Teilnehmer eine kleine Flasche Wasser bereit, die beim Einlass ausgegeben wird“, informiert der KSB.

Auf der Tagesordnung stehen neben den Berichten auch Vorstandswahlen. Zudem wird über ein neues Konzept für die Übungsleiterausbildung informiert.

Weitere Informationen sowie der Anmeldelink unter www.ksb-goettingen-osterode.de.