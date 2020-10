TuSpo Peterhütte steht vor einer schweren Aufgabe

Vor einer schweren Aufgabe steht TuSpo Petershütte an diesem Wochenende in der Fußball-Landesliga. Am Samstag ab 15 Uhr ist die Mannschaft von Coach Armin Dreyer beim Tabellenführer SSV Nörten-Hardenberg gefordert. „Wenn wir einen Punkt ergattern könnten, wäre ich hochzufrieden. Aber da muss gegen einen solchen Gegner vieles passen, wir sind Außenseiter, Nörten-Hardenberg natürlich der Favorit“, sagt Dreyer im Vorfeld.

Die Gastgeber sind zwar erst in dieser Saison in die Landesliga aufgestiegen, mit einem normalen Neuling hat das Burgenteam aber wenig gemein. Etliche Akteure mit Oberliga-Erfahrung sind in den vergangenen Jahren aus Northeim nach Nörten-Hardenberg gewechselt und nun beim SSV im Einsatz. Das merkt man beim Blick auf die Tabelle: Neun Punkte aus drei Spielen, dazu 8:0 Tore, so lautet die makellose Bilanz.

Die Petershütter wollen den Gegner nun mit der Taktik aus dem Hainberg-Spiel ärgern. „Kompakt stehen und dann zupacken“, so die Vorgabe von Dreyer. Gegen die Göttinger wurde das mit einem Punkt belohnt, auch ein Sieg wäre möglich gewesen. „Insgesamt war das ein Schritt in die richtige Richtung, das Team hat sehr gut funktioniert und ist in der Landesliga angekommen“, unterstreicht der Trainer.

Umso ärgerlicher ist es, dass der erfahrene Coach bei der Mannschaftsaufstellung einige Umbauarbeiten vornehmen muss. Mit Fynn Kleeberg und Niklas Zarins fallen zwei schnelle Angreifer aus, die für das TuSpo-System sehr wichtig sind. „Wir müssen jetzt schauen, wie wir das lösen“, berichtet Dreyer. Möglicherweise ergibt sich so für einige A-Jugendliche die Chance zum Aufrücken, der Landesliga-Nachwuchs ist an diesem Wochenende spielfrei.