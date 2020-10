Keine Zeit für Pokallust und Pokalfrust, die Ligaspiele warten

Unter der Woche standen für einige Jugendmannschaften aus dem Altkreis Spiele im Bezirkspokal auf dem Programm, am morgigen Samstag folgen bereits die nächsten Punktspiele.

Bereits um 10 Uhr erfolgt der Anpfiff für die C-Jugend des TuSpo Petershütte im Bezirksliga-Heimspiel gegen den MTV Wolfenbüttel. Die Mannschaft von Justin Duus möchte den positiven Trend weiter vorantreiben. Am zweiten Spieltag gewann man mit 4:2 beim SC Hainberg, unter der Woche besiegte man den JFV Eichsfeld im Bezirkspokal deutlich mit 10:0 (4:0). Die Tore der Seestädter in Duderstadt erzielten Neal Liebau (3), Paul Sutormin (2), Philipp Sutormin, Gian-Luca Filice, Tim Kaluger, Eric Schrader und Joshua Webeer.

Auch die B-Jugend siegte am Mittwoch souverän im Bezirkspokal, zu Gast beim BV Germania Wolfenbüttel zog man mit 6:1 (4:0) in die nächste Runde ein. Jan Binnewies war dabei mit vier Toren der Matchwinner, die weiteren Tore erzielten Niklas Waubke und Ryan Pham. Nun ist die Mannschaft von Jonny Retzlaff und Michael Städtke in der Bezirksliga ab 11 Uhr zu Gast beim SC Hainberg, die ihr bislang einziges Spiel gegen die Reserve von Göttingen 05 verloren. Auch die Retzlaff-Elf startete beim 3:3 in Gleichen mit einer gefühlten Niederlage. „Wir wollen den ersten Sieg“, so der Coach. Die B-Jugend des JFV Rhume-Oder hat ein Heimspiel, ab 14 Uhr ist in Bilshausen die JSG Sparta-Weende-Bovenden zu Gast.

Die Landesliga-A-Jugend des TuSpo Petershütte musste im Pokalspiel in Goslar eine bittere Niederlage einstecken. Zu Gast beim Bezirksligisten verlor man mit 0:7. In der Liga ist TuSpo am Samstag spielfrei. Besser machte es im Pokal die A-Jugend des JFV Rhume-Oder, die bei der JSG Weper erfolgreich Revanche für die wenige Tage zuvor erlittene Punktspielniederlage nahm. Tjark Matthies hatte Rhume-Oder nach einer Ecke in Front gebracht (23.), in der 86. Minute sorgte ein abgefälschter Schuss für das 1:1. Im Elfmeterschießen wurde JFV-Keeper Eike Schwarz zum Helden, er parierte insgesamt drei Versuche der Gastgeber. In der Bezirksliga kommt es am morgigen Samstag zum Derby, Rhume-Oder ist ab 15.30 Uhr zu Gast beim SV Rotenberg in Rhumspringe.