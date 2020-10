Im Bezirkspokal behielt zweimal der VfR Dostluk Osterode (in rot) gegen den SV Rotenberg die Oberhand. In der Bezirksliga begegnen sich die Teams nicht.

Osterode. Die Altkreis-Teams SV Rotenberg und VfR Dostluk Osterode treten in unterschiedlichen Staffeln an, haben aber das gleiche Ziel – den Klassenerhalt.

Auch in der Bezirksliga rollt am Wochenende wieder der Ball

Nach einer langen Vorbereitungsphase stehen für die Bezirksliga-Teams am Sonntag die ersten Ligaspiele an. Die beiden Altkreis-Vertreter VfR Dostluk Osterode und SV Rotenberg treten dabei in verschiedenen Staffeln an – der Einteilung nach dem Reißverschlussverfahren geschuldet. Für beide steht der Klassenerhalt an oberster Stelle. Anpfiff der Spiele ist um 14.30 Uhr.

SV Germania Breitenberg – SV Rotenberg. Die neuformierte, junge Mannschaft vom Rotenberg ist am Sonntag zum Saisonstart beim Aufsteiger SV Germania Breitenberg gefordert – ein waschechtes Derby. Daher erwartet SVR-Coach Christopher Meyna auch ein körperlich betontes Spiel: „Breitenberg wird über den Kampf kommen, wir müssen alles reinlegen, wenn es mit Punkten klappen soll. Zudem wird der Platz aus Erfahrung sehr schwer zu bespielen sein.“ Das sein Team auch spielerisch einiges zu bieten hat, bewies es unter anderem im Bezirkspokal. Hier konnten die Randharzer neben dem Ligakonkurrenten Denkershausen auch das Landesligateam von TuSpo Petershütte in die Knie zwingen. Die Breitenberger hingegen verbuchten im Pokal keinen Sieg, hatten aber unter anderem mit dem TSV Landolfshausen/Seulingen und der SG Bergdörfer auch schwere Lose gezogen. Der SV Rotenberg spielt in der Bezirksliga 4 Staffel B. Foto: Moritz Oppermann / HK Trotz der guten Ergebnisse in der Vorbereitung warnt Meyna gerade aufgrund einer dünnen Personaldecke vor zu viel Euphorie: „Wir müssen beim Training überhaupt erstmal gucken, wer spielen kann. Es gibt einige Spieler, die mehr als fraglich sind.“ Sicher für mehrere Wochen ausfallen wird der zuletzt stark aufspielende Eduard Ulmann, der sich an der Schulter verletzte. „Ich erwarte im Endeffekt ein Derby auf Augenhöhe, da kann alles passieren“, erklärt Meyna. Kader: Leon Hass, Patrick Burchardt, Pascal Bigalke, Sebastian Crome, Lukas Degener, Vamoussa Diakite, Andre Diederich, Felix Saar, Thomas Saar, Moritz Stange, Julian Tenchella, Eduard Ulmann, Lukas Wolfram, Simon Vollmer. Zugänge: Mattis Mühlhaus, Justin Sommer, Marius Wolfram, Jonas Degener, Jannik Baumgärtel, Pascal Schiller (alle eigene A-Jugend), Michel Lauenstein (TuSpo Petershütte A-Jugend), Alexander Hose (BW Neuhof), Danny Polske (reaktiviert). Abgänge: Tobias Gabel (VfL Olympia Duderstadt), Timo Grabowski (Karriereende). Trainer: Christopher Meyna. SV Bilshausen – VfR Dostluk Osterode. Mit dem SV Bilshausen wartet zu Saisonstart ein harter Brocken auf die Sösestädter. Die Eichsfelder haben reichlich Erfahrung in der Bezirksliga und zeigten sich zudem in starker Frühform. Diese stellten sie im Bezirkspokal unter Beweis, als sie unter anderem den Landesligisten Landolfshausen/Seulingen und die SG Bergdörfer schlugen. „Bilshausen ist in dem Spiel auf jeden Fall der Favorit, wir müssen bei 100 Prozent sein, damit da was geht“, sagt Osterodes Trainer Okan Avci. Doch auch sein Team muss sich mit den zuletzt erzielten Ergebnissen im Pokalwettbewerb keineswegs verstecken. Mit TuSpo Petershütte konnte ebenfalls ein Landesligist bezwungen werden, in der Gruppe 22 sicherten sich der VfR Dostluk den Sieg und das Weiterkommen. „Aus dem Pokal haben wir auf jeden Fall eine Menge Selbstbewusstsein gezogen. Das wird uns im Spiel gegen Bilshausen sicher weiterhelfen“, unterstreicht Avci. Die Mannschaft des VfR Dostluk Osterode spielt in der Bezirksliga 4 Staffel A. Foto: Verein Damit es am Sonntag mit Punkten klappt, sind laut Coach vor allem die hinteren Reihen gefragt: „Sowohl im Mittelfeld als auch in der Defensive müssen wir verdammt viel laufen, aber da muss dann auch jeder Einzelne mitziehen. Ansonsten wird es gegen ein Team wie Bilshausen schwer zu bestehen.“ Ein entscheidender Nachteil könnte das Fehlen des noch gesperrten Torjägers Lukas Bode sein, hinzu ist mit Jan Schunke ein weitere Stürmer fraglich. Kader: Dominik Schönberger, Darius Weber, Yakup Kocabay, Jashar Maloku, Emre Uzun, Emanuel Cani, Souleimann Souleimann, Heitham Souleimann, Mehmet Özer, Marcus Lüsebrink, Jan Schunke, Omar El Zein, Ismet Atas, Alexey Tychshenko, Hasan Bülbül, Bengt Mackensen, Paul Mill, Celal Köprülü, Patrik Schiffner. Zugänge: Steffen Koch (SV Bilshausen), Tarek Omayrat (SG Denkershausen/Lagershausen), Neron Berisa (SVG Bad Gandersheim), Jerom Schönbach (Vatan Herzberg), Bünyamin Akin (SC HarzTor), Lukas Bode (Eintracht Northeim), Enes Yeter, Ahmet Kocabay, Martin Zink (alle eigene A-Jugend). Abgänge: keine. Trainer: Okan Avci, Ertan Melik.