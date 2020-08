Jenny Crowder bleibt den Flippo Baskets BG 74 Göttingen treu

Göttingen. Die deutsche Nationalspielerin ist ein Göttinger Urgestein. In der vergangenen Saison erhielt die Spielmacherin im Schnitt am meisten Einsatzzeit.

So langsam wird der Kader voll. Auch Captain und Spielmacherin Jennifer Crowder wird ihr Engagement um eine Saison verlängern und weiter für die Flippo Baskets BG 74 Göttingen auflaufen. Die Nationalspielerin ist seit ihrer frühesten Jugend für die BG 74 aktiv. Einzige Ausnahme war eine Spielzeit an ihrem damaligen Studienort Marburg.

Crowder ist der Dauerbrenner schlechthin im Göttinger Damen-Basketball. Schon seit Kindesbeinen auf den Spuren ihrer Mutter Susanne feierte sie 2011 mit dem Gewinn der deutschen U15-Meisterschaft den vielleicht größten Erfolg in der Jugend. Auch in der WNBL war Crowder erfolgreich, ehe es schon im Alter von 16 Jahren in den Kader der 2. Bundesliga ging. Lediglich der studienbedingte Wechsel nach Marburg sorgte 2014 dafür, dass sie ein Jahr in der Ferne weilte – und dort für Erstligist Marburg und Zweiglist Grünberg mit Doppellizenz aktiv war.

Meiste Einsatzzeit bei der BG

Nach ihrer Rückkehr zur BG 74 stand in den Folgejahren ein ständiges Pendeln zwischen dem Studienort und der Trainingsstadt Göttingen an. Ein Aufwand, der sich 2017 lohnen sollte. Die Veilchen Ladies stiegen in die 1. Liga auf. Nicht nur seit damals ist Jenny Crowder als Pointguard gesetzt. In der vergangenen Saison hatte sie mit knapp 35 Minuten pro Partie die meiste Einsatzzeit im gesamten Kader. Sie gab das Vertrauen von Headcoach Goran Lojo dankbar zurück: 10,4 Punkte, 4,2 Rebounds, 3,9 Assists und 1,9 Steals im Schnitt standen zu Buche.

Entsprechend glücklich ist der Coach, dass seine rechte Hand auf dem Court auch in der kommenden Saison zur Mannschaft gehört. Auch wenn Crowder während der Sommers mit verletzungsbedingten Problemen zu kämpfen hat, so ist sie optimistisch, dass bis zum Saisonstart im Oktober alles wieder verheilt ist: „Ich bin in ständiger Behandlung und habe während der Pause mehr als Trainerin und Coach gemacht.“ Mit durchaus großem Erfolg: Insbesondere im 3x3 konnten die zahlreichen von ihr betreuten Teams tolle Ergebnisse erzielen, außerdem ist sie mittlerweile im Besitz der Trainer-B-Lizenz.