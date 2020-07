Leichtathletik-Meeting "Help at Corona"

Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Julia Ritter (TV Wattenscheid) gewinnt mit dem Diskus in persönlicher Bestweite von 59,64 Meter.

Foto: Robert Koch / HK