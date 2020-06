Training im Keller statt Senioren-WM in Frankreich

Thomas Beck vom TTC 59 Lonau trainiert während der Corona-Pause und daher geschlossenen Sporthallen zusammen mit Mannschaftskollege Christian Geduhn in dessen Keller in Osterode.

Lonau. Eigentlich wollte Thomas Beck in ein paar Tagen in Bordeaux an der Tischtennis-Platte stehen, doch die WM wurde aufgrund der Corona-Krise verschoben.

Es ist wohl eine der außergewöhnlichsten Zeiten, die die Sportler nicht nur in Deutschland durchleben müssen. Die Lähmung der gesamten Sportwelt weltweit, gab es seit mindestens einem halben Jahrhundert nicht. Dabei trifft es nicht nur die Profis in der Ausübung ihres Berufes, sondern eben auch Millionen von Sportlern bis in die untersten Ligen und Freizeitvereinen. So auch den Lonauer Tischtennisspieler Thomas Beck. Eigentlich wollte er in wenigen Tagen bei der Senioren-Weltmeisterschaft in Bordeaux an den Start gehen, stattdessen trainierte er in den vergangenen Wochen nur zusammen mit seinem Mannschaftskollegen Christian Geduhn in dessen Keller.

Nach der Teilnahme an der Tischtennis-Senioren-WM in Las Vegas im Juni 2018 wieder im Harz angekommen, stand für den ambitionierten Tischtennisspieler des TTC 59 Lonau fest: Das nächste große Ziel sollte die 20. Auflage der Senioren-WM vom 8. bis 14. Juni 2020 in Bordeaux in Frankreich werden. Die Anmeldung und die Planung der Reise über Paris nach Bordeaux waren schnell getätigt.

Suche nach einem Doppelpartner

Etwas schwieriger gestaltete sich dann die Suche nach einem passenden Doppelpartner aus einem Pool von über 5.000 angemeldeten Spielern. Aber auch das sollte gelingen, Atilla Ciftci vom Berliner Verein TTC Blau-Gold Berlin reagierte schnell auf die Anfrage des Harzers, der dabei auch von seinen Erfahrungen in Las Vegas berichtete und eine recht interessante Historie vorweisen konnte. Da Ciftci in seinem Heimatverein ebenfalls mit einem Abwehrspieler mit Noppen außen auf der Rückhand spielt, wenngleich einige Klassen höher, waren die Voraussetzungen im Prinzip perfekt.

Umso größer war die Enttäuschung, als es hieß: Die Senioren-WM wird aufgrund der Corona-Pandemie auf das Jahr 2021 verschoben. „Es war ein langes Bangen und Hoffen, dass sich vielleicht doch noch alles zum Guten wendet und die WM stattfinden kann, das gab es ja auch bei den Profis, die WM und Olympia betreffend“, erinnert sich Beck. Anfang April wurde dann aber der neue Termin vom 26. April bis 3. Mai 2021 bekannt gegeben. Mögliche Befürchtungen, die gezahlten Gelder für die Reise zu verlieren, konnten glücklicherweise dank der guten Betreuung durch das Reisebüro Bettina Eggert ausgeräumt werden.

Zumindest konnte man feststellen, wie wahr der Spruch „geteiltes Leid ist halbes Leid“ ist, ging es doch vielen Sportlern weltweit ähnlich. „Wie mag es aber erst den vielen Senioren ergehen, die auf Grund ihres Alters schon ihren Lebenspartner verloren haben und deren Lebensinhalt sich auf die gesellschaftlichen Kontakte in Sport und Kultur beschränken“, fragt sich Beck. Immerhin, ganz auf Tischtennis musste Lonauer in den vergangenen Wochen nicht verzichten. Der Keller von Mannschaftskamerad Christian Geduhn bot gerade genug Platz für eine Tischtennisplatte, so dass ein wenig Training möglich war. „Die Corona-Kilos merkt man aber doch ein bisschen“, erzählt Beck lachend.

Hoffnung auf baldige Hallenöffnung

Beide hoffen nun auf eine baldige Öffnung der Hallen, um bei weiteren Lockerungen und der entsprechenden Disziplin bei der Umsetzung der Hygienevorschriften vielleicht schon künftige Turniere und Wettkämpfe planen zu können. „Tischtennisspieler zählen in meinem Erleben zu den diszipliniertesten und fairsten Sportlern, somit sehe ich sehr gute Voraussetzungen für einen baldigen Neustart. Der wird nicht nur im Tischtennis von Tag zu Tag immer dringlicher für die Menschen in unserem Land“, unterstreicht Beck.

Die Senioren-WM in Bordeaux hat der Harzer jedenfalls auch im kommenden Jahr fest im Blick. „Die Anmeldung in der Teilnehmerliste bleibt bestehen, auch mein Doppelpartner Ciftci bleibt mir treu. Jetzt hoffen wir alle, dass es dann im nächsten Jahr auch wieder ganz regulär weiter geht mit der schnellsten Rückschlagballsportart der Welt“, sagt Beck.