St. Martini unterstützt GC Rittergut Rothenberger Haus

Pöhlde. Die Serie der Afterwork-Turniere hat am vergangenen Freitag wieder begonnen, natürlich unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln.

Am vergangenen Freitag fand erstmals nach dem Corona-Lockdown wieder ein Afterwork-Turnier beim Golfclub Rittergut Rothenberger Haus statt. Erstmals unterstützt das Krankenhaus St. Martini Duderstadt das Turnier als Sponsor. Damit sprang St. Martini kurzfristig für einen Sponsoren ein, der aufgrund der Corona-Einschränkungen absagen musste.

„Golf ist ein hervorragender Gesundheitssport“, stellt Krankenhausgeschäftsführer Markus Kohlstedde fest und ergänzt: „Gerade in Zeiten von Corona brauchen wir frische Luft, Bewegung und ein lebendiges Vereinsleben.“ Drei Attribute, für die das Rittergut Rothenberger Haus über die Grenzen des Eichsfeldes hinaus ebenso bekannt sei, wie für den malerisch gelegenen Golfplatz.

Sechs Stunden an der frischen Luft

„Bei einer 18-Loch Runde sind Golfer vier bis sechs Stunden an der frischen Luft unterwegs, legen knapp zehn Kilometer zurück und verbrauchen rund 1.500 Kilokalorien“, erklärt Kohlstedde, selber passionierter Golfer und wohl von Berufs wegen auch an den gesundheitlichen Aspekten von Golf interessiert. „Tatsächlich senkt nach sportwissenschaftlichen Studienergebnissen eine Golfrunde den Cholesterinspiegel um durchschnittlich 15 Prozent, gleichzeitig sinkt der Hormonspiegel des Stresshormons Cortisol während die Werte vom Wohlfühlhormon Serotonin und vom Glückshormon Dopamin messbar steigen und die Sauerstoffaufnahme um das zwei- bis vierfache zunimmt“, weiß Kohlstedde.

Das Besondere sei, dass Golf jung und alt zusammenbringe und auch, dass dank des Handicap Anfänger und Fortgeschrittene problemlos und mit viel Spaß zusammenspielen könnten. Zudem wird Golf-Spielen immer mehr zum Breitensport, insbesondere da Golfspielen mittlerweile nicht teurer ist, als ein gutes Fitnessstudio. Der Golfclub Rittergut Rothenberger Haus bietet beispielsweise einen Platzreifekurs (sogenannte Spielfreigabe) für alle Golfplätze inklusive Leihschläger sowie eine dreimonatige Mitgliedschaft im Golfclub für deutlich unter 300 Euro an.

Fortsetzung der Turnierserie

„Wir freuen uns, dass das Krankenhaus St. Martini so kurzfristig als Sponsor eingesprungen ist und uns so die Fortsetzung unserer Afterwork-Turnierserie, die auch von anderen engagierten Eichsfelder Unternehmen unterstützt wird, ermöglicht“, bedankt sich Johanna Elsner von der Malsburg, die Vizepräsidentin des Clubs. Das Afterwork-Turnier sei als 9-Loch-Turnier immer freitags hervorragend für Golferinnen und Golfer geeignet, um die Arbeitswoche abzuschließen und in ein erholsames Wochenende zu starten.

„Gleichzeitig können die Teilnehmer auch auf der 9-Loch-Runde an der Verbesserung ihres Handicaps arbeiten“, erklärt Elsner von der Malsburg, die stolz auf das vielfältige Turnierangebot des Golfclubs ist. Das gesamte Team wie auch sie persönlich konnten es gar nicht erwarten, wieder durchzustarten – selbstverständlich unter Einhaltung aller Abstands- und Hygieneregeln.

Weitere Infos zum Golfclub unter www.golf-duderstadt.de.