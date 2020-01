BG Göttingen will gegen Ulm den Siegeslauf fortsetzen

Göttingen. Veilchen gewannen in der BBL fünf Mal in Folge und schnuppern an den Playoff-Rängen. Gegen Ratiopharm Ulm soll der sechste Streich hinzukommen.

Fünf Siege in Folge – kein anderes Team in Basketball Bundesliga kann momentan eine so langer Erfolgsserie aufweisen wie die BG Göttingen. Die Mannschaft von BG-Headcoach Johan Roijakkers hat Tabellenplatz um Tabellenplatz gut gemacht und liegt derzeit nur noch einen Sieg vom achten Rang – dem letzten BBL-Playoff-Platz – entfernt. Den nimmt derzeit Ratiopharm Ulm ein, die am Samstag ab 20.30 Uhr in der Sparkassen-Arena der nächste Veilchen-Gegner ist.

Bei einem Göttinger Sieg würde die BG mit den Ulmern gleichziehen und sich aufgrund des direkten Vergleichs sogar vor das Team von Ulms Headcoach Jaka Lakovic schieben. Viel wichtiger dürfte für Coach Roijakkers allerdings sein, dass man so zwei weitere Punkte für den Klassenerhalt eingesammelt hätte – das weiterhin wichtigste Ziel der Veilchen.

Ein Sieg ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. In Zoran Dragic haben die Ulmer den besten Punktesammler der BBL in ihren Reihen. 19,7 Zähler erzielt der NBA-erfahrene Forward im Schnitt pro Spiel. Hinzu kommen 3,2 Rebounds und 2,4 Assists pro Partie, die ihn zum effizientesten Akteur der Süddeutschen machen. Die Klasse des slowenischen Landsmanns von Lakovic bekamen die Veilchen im Pokal-Viertelfinale zu spüren. Dragic war mit 22 Punkten Topscorer und hatte großen Anteil daran, dass die BG aus dem Wettbewerb ausschied (80:86).

18-jähriger Franzose sorgt für Trubel

Zweitbester Ratiopharm-Werfer ist US-Center Grant Jerrett (11,8 Punkte pro Spiel), der auch die meisten Rebounds holt (6,0). Ebenfalls durchschnittlich zweistellig punkten der deutsche Nationalspieler Andreas Obst und der französische Aufbauspieler Kilian Hayes (je 10,3 Zähler pro Spiel). Das 18-jährige Talent Hayes ist bester Assistgeber seiner Mannschaft (4,9).

Ein Wiedersehen gibt es für die Göttinger Fans mit Derek Willis, der in der vergangenen Saison im Veilchen-Trikot zu den Publikumslieblingen gehörte und im Sommer nach Ulm wechselte. Der US-Forward steht im Schnitt rund 19 Minuten auf dem Parkett, in denen er 8,4 Punkte erzielt, und 5,2 Rebounds holt.

Eintrittskarten für das Duell mit Ratiopharm Ulm gibt es noch in der BG-Geschäftsstelle am Schützenplatz und am Samstag ab 19 Uhr an der Arena-Kasse.