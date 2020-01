Feuerwerk der Turnkunst ist drei Tage zu Gast in Göttingen

Ab Dienstag gastiert das Feuerwerk der Turnkunst mit der aktuellen Opus-Tournee für drei Tage in der Göttinger Lokhalle. Am Dienstag sowie am Mittwoch beginnt die Vorstellung jeweils um 19 Uhr, am Donnerstag geht es schon um 17 Uhr los.

„Opus wird zwar nicht in der modernen Zeit spielen, deshalb aber nicht unmodern sein“, verrät Regisseurin Heidi Aguilar. Rund 60 Artisten, Akrobaten und Turner sorgen mit ihren Weltklasse-Darbietungen beim Publikum bei der Reise durch die Zeiten und Welten für Staunen und Beifallsstürme. Unter anderem dabei ist die Gruppe Avatar (im Foto), die anmutige Körperkunst aus einem scheinbar anderen Universum präsentiert. Sie bewegen ihre Körper schlangenhaft umeinander, sie sind zart und biegsam, zugleich kraftvoll und dynamisch.

Ihnen in nichts nach stehen die weiteren Ensemble-Mitglieder, so dass ein künstlerisches Gesamtkunstwerk entsteht, das Einblicke in zahllosekleine Geschichten und Erzählungen bietet. Auch die flotten Tanzeinlagen und die innovative Akrobatik des Showteams geben dem Kunstwerk einen besonderen Rahmen. Sogar das Auf- und Abbauteam fügt sich im Vintage-Stil gekleidet perfekt in den Reigen des Ensembles ein und zeigt, wie bunt und schillernd die Zeit der 20er bis 60er Jahre tatsächlich sein konnte. Musikalisch begleitet werden die Darsteller von der Band Red Sox Peppers – und zwar erstmalig vom ersten bis zum letzten Takt live während der kompletten Show.

Einige Resttickets für die einzelnen Vorstellungen in Göttingen sind noch unter www.feuerwerkderturnkunst.de erhältlich.