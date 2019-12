Audi prallt gegen Anhänger - 19-Jähriger Beifahrer stirbt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L 566 nahe Reckershausen (Landkreis Göttingen) ist am Morgen des 14. Dezember ein 19 Jahre alter Beifahrer eines Audi 80 tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 7.45 Uhr zwischen der Ortschaft Reckershausen und der Abzweigung nach Reiffenhausen. Aufgrund von Baumaßnahmen ist dieser Streckenabschnitt aktuell für den Verkehr gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen verlor der 19-jährige Fahrer während der Fahrt in Fahrtrichtung Reckershausen aus bislang noch ungeklärter Ursache vermutlich die Kontrolle über sein Auto und prallte in der Folge gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Anhänger. Bei der schweren Kollision verlor der junge Beifahrer sein Leben. Der gleichaltrige Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in die Göttinger Uniklinik eingeliefert.Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

