Frontal mit Bäumen kollidiert: Autofahrer stirbt bei Unfall

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am 14. Dezember um 8.20 Uhr auf der Bundesstraße 241 zwischen Hammenstedt und Katlenburg, bei dem eine männliche Person getötet wurde. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhr ein 28-Jähriger aus einem Northeimer Ortsteil mit seinem Pkw die B 241 aus Katlenburg kommend in Fahrtrichtung Hammenstedt. Nach dem Durchfahren einer leichten Linkskurve kam der Mann aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit zwei Straßenbäumen. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Für die Zeit der Unfallaufnahme, der Bergung des Pkw sowie der Reinigung von Fahrbahn und Straßengraben musste die B 241 zwischen Hammenstedt und Katlenburg für mehrere Stunden voll gesperrt werden. An der Unfallstelle waren die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren Northeim, Berka, Katlenburg und Hammenstedt, ein Notarzt mit Rettungswagen, die untere Wasserbehörde und vier Beamte der Polizei Northeim eingesetzt. Zur Absperrung war die Straßenmeisterei Northeim am Unfallort. Der Pkw wurde abgeschleppt. Am Pkw und den Bäumen entstand ein Schaden von ca 5000.-EUR.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder