Forward Alex Ruoff kehrt zur BG Göttingen zurück

Seit gut drei Wochen trainiert Alex Ruoff schon mit der BG Göttingen, jetzt ist dem Basketball-Bundesligisten aus Südniedersachsen auch seine Verpflichtung gelungen. Der US-Forward, der schon von 2013 bis 2015 und in der Saison 2016/17 für die Veilchen auflief, erhält einen Vertrag bis Saisonende.

„Alex wird uns mehr Optionen geben, da er auf einer Vielzahl von Positionen spielen kann“, sagt BG-Headcoach Johan Roijakkers. Möglich wurde das erneute Engagement des 33-Jährigen aufgrund zusätzlicher Unterstützung einiger BG-Partner. „Wir sind unseren Sponsoren sehr dankbar, dass sie dies möglich gemacht haben“, sagt BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen.

Großen Anteil am Aufstieg 2014

Ruoff hatte 2014 großen Anteil am souveränen Aufstieg der BG in die Bundesliga und trug als Leistungsträger dazu bei, dass die Veilchen in der Saison 14/15 bis zum letzten Spieltag um den Einzug in die BBL-Playoffs kämpften. Nach einer Saison in der spanischen Liga bei Dominion Bilbao Basket kehrte der Forward im Sommer 2016 nach Deutschland zurück – zunächst zu den MHP Riesen Ludwigsburg und dann Ende Oktober wieder zu den Göttingern.

Nach einer längeren Verletzungspause absolvierte der Basketball-Profi in der vergangenen Saison 19 Partien für die Helsinki Seagulls in der finnischen Korisliiga. Im Schnitt stand Ruoff dort 32 Minuten auf dem Parkett, in denen er 12,3 Punkte erzielte, 6,1 Rebounds holte und 4,2 Assists gab.