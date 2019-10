Schlittenhunde laufen durch den herbstlichen Herbstwald

Am Wochenende wird in Clausthal-Zellerfeld das Indian Summer Race ausgetragen.

Clausthal-Zellerfeld. Am Wochenende findet das Indian Summer Race Oberharz statt. Mehr als 60 Rennteams werden am Alten Bahnhof in Clausthal-Zellerfeld erwartet.

Schon knapp 60 Rennteams haben sich zum diesjährigen Schlittenhunde-Wagenrennen in Clausthal-Zellerfeld, dem Indian Summer Race Oberharz, gemeldet, das an diesem Wochenende stattfindet. Mit dem Rennen präsentieren die Veranstalter, die GLC Glücksburg Consulting AG, einen spannenden Schlittenhunde-Wettkampf mit verschiedensten Gefährten, internationalen Mushern und einem großen Open Air-Festplatz mit vielerlei Ständen auf dem Gelände des alten Bahnhofs in der Bahnhofstraße in Clausthal. Los geht es am Samstag und Sonntag jeweils um 10 Uhr, die ersten Rennen beginnen um 10.30 Uhr. Die letzten Starts sind an beiden Tagen für 14.30 Uhr vorgesehen.

„Der Herbst zählt zu den schönsten und beliebtesten Jahreszeiten im Harz. Da Clausthal-Zellerfeld als einer der ältesten Veranstaltungsorte für Schlittenhunderennen in Deutschland bereits eine lange Tradition hat, freuen wir uns, mit dem Indian Summer Race eine zusätzliche, beliebte Attraktion für unsere Gäste im Herbst anbieten zu können“, erklärt Edith Brasche, Vorstand der GLC Glücksburg Consulting AG. „Unser Winterevent im Februar ist schon eines der besucherstärksten und beeindruckendsten Events im Oberharz, wenn es der Schnee zulässt. Das Indian Summer Race steht dem Winterrennen in Nichts nach“, so Brasche.

Die Strecke hat eine Länge von etwa 5 Kilometern und führt durch den bunt gefärbten und flammend leuchtenden Harzer Mittelgebirgswald. Die Zuschauer können den Rennkurs vom Veranstaltungsgelände, das nicht wie beim Winterrennen auf der Bockswieser Höhe liegt, sondern am Alten Bahnhof in Clausthal, ideal überblicken sowie nebeneinander die Starts und Zieleinläufe verfolgen. Im Musher- und Hundelager dürfen die Hunde auch aus der Nähe betrachtet und mit Erlaubnis der Musher gestreichelt werden.