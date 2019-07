Kapitän Michael Stockton geht bei BG Göttingen von Bord

Eine weitere Personalie bei der BG Göttingen steht fest: Kapitän Michael Stockton wird nach zwei Spielzeiten im Veilchen-Trikot nicht zum Basketball-Bundesligisten aus Südniedersachsen zurückkehren. Der 30-jährige Aufbauspieler hat sich für einen Vertrag bei einem anderen Klub entschieden und wechselt zu Cholet Basket in die erste französische Liga. Das hat der Club aus der Region Pays de la Loire, südöstlich von Nantes gelegen, inzwischen bestätigt.

„Wir danken Mike sehr für sein Engagement bei uns in den vergangenen beiden Saisons. Kein anderer Spieler hatte so viel positiven Einfluss auf das Team und den gesamten Club“, sagt BG-Headcoach Johan Roijakkers. „Mike wird immer ein Teil der Göttinger Basketball-Familie bleiben und ist hier jederzeit willkommen.“

Gehirn der Mannschaft

Stockton verpasste in der vergangenen Saison nur eine BBL-Partie, ausgerechnet das Duell mit seinem Bruder David, und stand im Schnitt rund 30 Minuten auf dem Parkett – so lange wie kein anderer BG-Akteur. Durchschnittlich erzielte der US-Guard 16,4 Punkte pro Partie und gab 7,0 Assists – beides Bestwerte im Veilchen-Kader. „Er war das Gehirn der Mannschaft auf dem Parkett und meine rechte Hand, sowohl auf als auch abseits des Spielfeldes. Ich bin sehr froh, dass ich einen solch hochklassigen Spieler und Menschen wie Mike coachen durfte“, so Roijakkers. Der BG-Headcoach, der den Spielermarkt immer intensiv beobachtet, ist bereits auf der Suche nach einem Ersatz für Stockton.

Vorfreude auf den neuen Leitwolf im Kader herrscht dagegen schon in Cholet. „Wir haben viele junge Leute in unserem Team, die wenig Erfahrung haben. Michael ist ein Spielmacher, der mehrere Clubs erlebt hat. Er wird uns die Erfahrung bringen, die wir brauchen. Auf dem Platz ist er ein Anführer“, sagt Erman Kunter, Trainer der Basket.

Veilchen spielen beim SWT-Cup

Derweil steht auch der erste Preseason-Termin für die Göttingern Basketballer fest. Die Veilchen werden am 7. und 8. September am SWT-Cup in Trier teilnehmen. Neben den Gastgebern von Römerstrom Gladiators Trier aus der ProA sind auch das BBL-Team Medi Bayreuth sowie der belgische Erstliga-Team Belfius Mons-Hainaut vertreten.

Die Göttinger treffen in ihrem Halbfinale am Samstag, 7. September, auf Mons, Trier und Bayreuth bestreiten anschließend Halbfinale zwei. Das Spiel um Platz drei und das Finale folgen am Sonntag. Weitere Vorbereitungstermine wollen die Veilchen in Kürze bekannt geben.

Die Mitarbeiter der BG-Geschäftsstelle gehen von Montag, 29. Juli, bis Freitag, 2. August, in eine kurze Sommerpause. Ab Dienstag, 6. August, sind die Büro-Veilchen ab 10 Uhr wieder zu den gewohnten Zeiten im Dienst.