BG Göttingen kann gegen MBC Klassenerhalt fast klar machen

Göttingen In der Basketball-Bundesliga empfangen die Veilchen am Samstag die Weißenfelser. Spielbeginn in der heimischen Sparkassen-Arena ist um 18 Uhr.

Im Kampf um den Verbleib in der Basketball Bundesliga hat sich die BG Göttingen durch den unerwarteten Erfolg in Bayreuth am vergangenen Wochenende ein bisschen Luft verschafft. Gegen einen direkten Konkurrenten will die Mannschaft von BG-Headcoach Johan Roijakkers nun nachlegen. Am Samstag empfangen die Veilchen ab 18 Uhr den Mitteldeutschen BC in der Sparkassen-Arena. „Der MBC hat sich durch seine Nachverpflichtungen qualitativ stark verbessert und ist nun sehr tief besetzt“, sagt Roijakkers.

Die Weißenfelser, bei denen seit Anfang Februar wieder ihr langjähriger Erfolgstrainer Silvano Poropat an der Seitenlinie steht, belegen derzeit den 16. Tabellenplatz mit einem Sieg Vorsprung auf die Abstiegsränge. Am vergangenen Wochenende gewannen die Wölfe das Duell gegen den direkten Konkurrenten Science City Jena souverän 109:92. Nicht zu stoppen waren Center Aleksandar Marelja (25 Punkte/fünf Rebounds) und Aufbauspieler Jovan Novak (23 Punkte/fünf Assists). Beide waren im Hinspiel der Göttinger in Weißenfels noch nicht dabei.

Klarer Hinspielsieg

Die Partie beim MBC Anfang Oktober gewannen die Veilchen deutlich 105:63. Doch nicht nur Marelja (durchschnittlich 10,7 Zähler pro Spiel) und Novak (11,0 Punkte/6,6 Assists) standen damals nicht auf dem Parkett, sondern auch die US-Guards Tremmell Darden (9,5 Punkte) und Andrew Warren (9,2) sind neu hinzugekommen. Beste MBC-Punktesammler sind die US-Guards Trevor Releford (13,8 Punkte/5,6 Assists) und Lee Moore (11,3 Punkte/4,4 Rebounds). So einfach wie im Hinspiel werden es die Südniedersachsen heute also sicherlich nicht haben.

Dennoch wird die Roijakkers-Truppe alles daran setzen, die Punkte in Göttingen zu behalten. Auf dem Weg zum vorzeitigen Klassenerhalt wäre ein Erfolg ein wichtiger Schritt, zumal dann in den folgenden Duellen gegen die weiteren Teams aus dem Tabellenkeller der Druck deutlich geringer wäre.

Eintrittskarten gibt es unter www.bggoettingen.de sowie am Samstag ab 16.30 Uhr an der Arena-Kasse.