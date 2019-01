BG Göttingen behält im Kellerkrimi die Nerven

Die BG Göttingen hat im Abstiegskampf der Basketball-Bundesliga einen enorm wichtigen Sieg geholt. Am Samstagabend gewann die Mannschaft von Headcoach Johan Roijakkers, der trotz eines grippalen Infekts an der Seitenlinie stand, gegen den direkten Konkurrenten Eisbären Bremerhaven mit 85:79 (38:38). Die 3.392 Zuschauer in der Göttinger Sparkassen-Arena sahen ein an Spannung kaum zu überbietendes Spiel, in dem die Führung 15-mal hin- und herwechselte. Für die Göttinger war es der erste Sieg nach zuvor neun Niederlagen in Folge, das Polster auf die Abstiegsränge beträgt nun wieder vier Punkte.

Beide Mannschaften bewegten sich fast die gesamte Partie über auf Augenhöhe, bis die Gäste sich rund vier Minuten vor dem Ende auf 65:73 absetzten. Aber der Gastgeber aus Südniedersachsen behielt die Nerven, kämpfte sich wieder heran, übernahm die Führung und gewann am Ende dank seiner intensiven Verteidigung. „In den letzten Minuten des Spiels haben wir Bremerhaven acht von zehn Malen gestoppt – das hat das Spiel entschieden“, sagte BG-Trainer Hylke van der Zweep, der Roijakkers bei der Pressekonferenz vertrat. Überragender Veilchen-Akteur war Michael Stockton mit 27 Punkten und zehn Assists. Für Bremerhaven traf Chris Warren am besten (24 Zähler).

Nervöser Start der Göttinger

Die Veilchen starteten im Angriff nervös in das wichtige Duell und ließen die Gäste zu leichten Körben kommen. Die ersten Göttinger Punkte erzielte Kapitän Stockton erst nach fast drei Minuten per Dreier zum 3:7 (3.). Einen Eisbären-Dreier von Warren zum 5:10 konterte Derek Willis ebenfalls von außen zum 8:10 (4.). Die Gäste von der Nordseeküste machten es der BG nicht leicht. Elston Turner baute den Eisbären-Vorsprung wieder auf 8:15 aus (5.). Die Roijakkers-Truppe kam nun aber immer besser ins Spiel. Einen 8:0-Lauf schloss Stockton von der Freiwurflinie zur ersten BG-Führung ab (16:15/7.). Zum Viertelende erarbeiteten sich die Hausherren leichte Vorteile und gingen mit einem Drei-Punkte-Vorsprung in die Pause (26:23).

Im zweiten Abschnitt versuchten es die Göttinger in der Offensive mit der Brechstange und hatten in der Verteidigung Probleme gegen Keith Benson, was auch daran lag, dass Darius Carter schon früh mit zwei Fouls auf der Bank Platz nehmen musste. So eroberte sich die Mannschaft von Eisbären-Headcoach Dan Panaggio die Führung durch einen 0:7-Lauf zurück und zwang Roijakkers zu seiner ersten Auszeit (28:30/15.). Danach lief es wieder besser für die Gastgeber, aber die Partie blieb eng (32:32/16.). Bei einigen Aktionen fehlte den Veilchen auch das nötige Quäntchen Glück, insgesamt ließen sie aber zu viele Chancen liegen. Zur Halbzeitpause stand es 38:38.

BG kommt mit Energie aus Pause

Die Göttinger kamen mit Energie aus der Kabine. Einen 6:0-Lauf schloss Carter per Drei-Punkte-Spiel zum 44:38 ab (22.). Stockton hielt die Gäste durch seinen Dreier zunächst auf Abstand (49:44), doch ein 2:8-Lauf ließ die Eisbären wieder in Front gehen (51:52/26.). Die BG kam nun nicht mehr so leicht zu Punkten, während die Nordseestädter kämpften und ihre Vorsprung auf 54:57 ausbauten (29.). Vor dem Schlussabschnitt glich Mihajlo Andric zum 60:60 aus.

Im letzten Viertel drohte den Göttingern die Partie zu entgleiten. Anthony Canty brachte die Gäste 62:67 in Front, so dass Roijakkers erneut eine Auszeit nahm (32.). Im Anschluss daran ließen die Veilchen mehr als zwei Minuten keine Punkte zu, erzielten aber auch keine. Andric beendete die Durststrecke (63:67), doch Warren übernahm und traf zwei Dreier zum 65:73 (36.). Die Veilchen versuchten sich Stück für Stück wieder heranzukämpfen, allerdings lief ihnen die Zeit langsam davon. Mit einer Energieleistung – angetrieben von den lautstarken Fans – schafften Carter und Co. es, auf 73:74 zu verkürzen (38.). Nach Bremerhavens Auszeit legte Willis per Dreier zum 76:74 nach, doch Warren konterte zum 76:77 (39.). Stockton holte die Führung zurück. Den folgenden Bremerhavener Angriff stoppte Dominic Lockhart mit starker Verteidigung und traf im Gegenzug den Dreier zum 81:77 mit Ablauf der Wurfuhr (39.). Carter erhöhte kurz darauf auf 83:77, die BG ließ sich den Vorsprung nicht mehr nehmen.

Lob für BG-Kapitän Stockton

„In erster Linie sind wir natürlich sehr glücklich über den Sieg. Wir haben hart dafür gearbeitet. Natürlich ist Michael Stockton ein Faktor. Um zu gewinnen, brauchen wir ihn in dieser Form. Am Ende war es aber eine Teamleistung. Wir haben in der wichtigen Phase gut verteidigt und dann auch die Rebounds geholt“, sagte van der Zweep.

Eisbären-Coach Dan Panaggio fand ebenfalls lobende Worte für den BG-Kapitän: „Den Unterschied hat heute Michael Stockton gemacht. Er hat 27 Punkte erzielt und zehn Assists gegeben – er war der Motor. Wenn er nicht selber gepunktet hat, hat er seine Mitspieler gefunden. Ich bin enttäuscht, weil wir mit acht Punkten geführt und es dann nicht geschafft haben, das Spiel zu Ende zu bringen. Wir haben das nicht gut gemacht. Wir haben Göttingen nicht gestoppt und keine Punkte mehr erzielt.“