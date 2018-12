BG Göttingen reist zum Niedersachsen-Duell nach Oldenburg

Wie schon am vergangenen Wochenende bekommt es die BG Göttingen in der Basketball-Bundesliga auch an diesem Wochenende mit einem defensivstarken Gegner zu tun. Das Team von BG-Headcoach Johan Roijakkers ist am Sonntag ab 15 Uhr den EWE Baskets Oldenburg zu Gast.

Die Norddeutschen haben – abgesehen von der unerwarteten Niederlage im Pokal-Achtelfinale gegen Jena – einen sehr guten Start in die Saison hingelegt. In der BBL mussten sich die Baskets bisher nur dem FC Bayern München und den Gießen 46ers geschlagen geben, beide Male auswärts. „Oldenburg spielt sehr strukturierten Basketball, sowohl offensiv, als auch defensiv“, sagt Roijakkers. „Sie haben eine gute Balance zwischen dem Spiel unter dem Korb und außerhalb der Zone.“

Starke Defensive, starke Offensive

Ein Erfolgsfaktor ist die gute Verteidigung der Mannschaft von Baskets-Headcoach Mladen Drijencic. Nur 78,9 Punkte lassen die Oldenburger im Schnitt pro Spiel zu, weniger Zähler kassieren nur Alba Berlin und München. Zudem klauen die Spieler um Liga-Verteran Rickey Paulding dem Gegner 9,8 Mal pro Partie den Ball, was der drittbeste Wert ist. Aber auch im Angriff läuft es bei den Nordwestdeutschen. 89,7 Punkte erzielt der Tabellendritte durchschnittlich pro Spiel und wirft von allen Teams am häufigsten auf den Korb (67 Mal pro Partie). Liga-Spitzenreiter ist die Drijencic-Truppe auch bei den Ballverlusten: Nur 10,1 Turnover produzieren die Oldenburger pro Spiel.

Offensiver Motor der Baskets ist Will Cummings. Der US-Guard wechselte im Sommer in die Huntestadt und kommt auf 18,3 Punkte pro Partie. Zudem gibt der Aufbauspieler 4,7 Assists. Zusammen mit dem österreichischen Center Rasid Mahalbasic (14,1 Punkte/6,9 Rebounds/4,2 Assists) bildet Oldenburgs Topscorer ein gefährliches Duo. Eine der wichtigsten Säulen ist auch in seinem zwölften Baskets-Jahr Paulding. Der 36-jährige US-Forward steht im Schnitt am längsten von allen Oldenburgern auf dem Parkett (rund 32 Minuten) und erzielt 14,4 Punkte.