BG Göttingen zieht bei Riesen Ludwigsburg den Kürzeren

Die BG Göttingen hat den Erfolg aus dem BBL Pokal-Achtelfinale nicht wiederholt. Die Mannschaft von BG-Headcoach Johan Roijakkers hat bei den MHP Riesen Ludwigsburg mit 52:62 (24:33) verloren – und bangt zudem um Kapitän Michael Stockton.

Die 3.553 Zuschauer in der Ludwigsburger MHP Arena sahen ein defensiv geprägtes Bundesliga-Spiel, in dem die Gäste aus Südniedersachsen vor allem im zweiten Viertel erhebliche Probleme gegen die starke Verteidigung der Schwaben hatten. Nach dem Seitenwechsel fingen sich die Veilchen etwas, am Ende fielen aber die Göttinger Würfe nicht, so dass die Riesen den Vorsprung bis zum Schluss behaupteten. Bester BG-Werfer war Stockton mit 13 Punkten. Für Ludwigsburg traf Lamont Jones am häufigsten (21 Zähler).

Guter Start der Veilchen

Die Veilchen starteten gut, Penny Williams traf zum 7:6, Dominic Lockhart erhöhte kurz darauf auf 9:6 (5.). Doch im Anschluss verpassten es die Göttinger immer wieder, die Fehler der Ludwigsburger auszunutzen. So blieben die Schwaben in Schlagdistanz. Zum Viertelende übernahmen die Hausherren sogar die Führung (14:15).

Im zweiten Abschnitt hatte die Roijakkers-Truppe vor allem in der Offensive erhebliche Probleme, sich auf die Verteidigung der Gastgeber einzustellen. Stephan Haukohl traf zum 16:17 (12.), was aber für eine ganze Weile die einzigen BG-Zähler blieben. Lockhart beendete die Veilchen-Durststrecke in der 17. Minute mit zwei weiteren Punkten zum 18:25. Danach lief es etwas besser, der Rückstand konnte aber nicht verringert werden. Mit einem 24:33 ging es in die Pause.

Stockton sorgt für Wirbel

Nach dem Seitenwechsel übernahm der bis dahin noch punktlose Stockton Verantwortung. Der US-Guard erzielte sechs Punkte in Folge zum 34:39. Doch auf der anderen Seite traf Stocktons Pendant Crawford in den entscheidenden Momenten und hielt die BG auf Abstand (37:47/28.).

Im letzten Viertel versuchten die Südniedersachsen noch einmal alles, Lockhart ließ die mitgereisten Veilchen-Fans durch seinen Dreier zum 49:54 hoffen (35.). Aber dann intensivierten die Riesen wieder ihre Verteidigung und gestatteten den Göttingern rund vier Minuten keine Punkte.

Bitter wurde es in der vorletzten Minute. Stockton versuchte energisch zum Korb zu ziehen, wurde dabei aus der Balance gebracht und krachte auf den Rücken – eine genaue Diagnose steht noch aus.