Auf die Harzer Falken wartet ein heißer Start

Die Vorbereitung ist beendet, nun wird es endlich ernst für die Harzer Falken. Der Start in die neue Saison der Eishockey-Oberliga Nord hat es für die Braunlager in sich. Mit dem Heimspiel am heutigen Freitag um 20 Uhr gegen die Hannover Scorpions und dem Spiel am Sonntag um 15 Uhr in Tilburg geht...