20-Jähriger überschlägt sich mit seinem Auto

Ein 20 Jahre alter Autofahrer hat sich am Donnerstag gegen 7.25 Uhr auf der K602 mit seinem Auto überschlagen. Nach Polizeiangaben war er von Oldenrode kommend in Richtung Sebexen unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Pkw des 20-Jährigen geriet ins Schleudern, überschlug sich und blieb im Graben liegen. Der Verletzte wurde in das Northeimer Krankenhaus gebracht, am Auto entstand Totalschaden.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 15.55 Uhr auf der B3 nahe Abzweig in Richtung Suterode. Dabei wurde ein Kleinkind verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Ein 69-Jähriger war in Richtung Nörten-Hardenberg unterwegs. Nach der Abzweigung musste der Göttinger sein Auto verkehrsbedingt abbremsen. Der ihm folgende 34-jährige Northeimer fuhr auf. Der im Kindersitz auf der Rückbank mitfahrende dreijährige Sohn wurde beim Aufprall verletzt.