Wolfsburg, 16.04.2023, FUßBALL - VfL Wolfsburg vs. Bayer 04 Leverkusen, 1. BL, Saison 2022/23. Jakub Kaminski (VfL Wolfsburg) Foto: Darius Simka/regios24 DFB/DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.